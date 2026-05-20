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¡BOMBAZO! Identifican a la chica reality con la que Jota Benz habría traicionado a Angie Arizaga

Giancarlo Cossio, famoso mánager y allegado a personalidades del entretenimiento, aseguró que Jota Benz fue infiel a Angie Arizaga, señalando a una conocida mujer del medio como amante.

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    ¡BOMBAZO! Identifican a la chica reality con la que Jota Benz habría traicionado a Angie Arizaga
    Jota Benz en el ojo de la tormenta por presunta infidelidad hacia Angie Arizaga.
    ¡BOMBAZO! Identifican a la chica reality con la que Jota Benz habría traicionado a Angie Arizaga

    Tras las desconcertantes revelaciones de Milena Zárate sobre la conducta inapropiada de Jota Benz, divulgadas por su novio, el tatuador Kalicho Mendoza, el mánager Giancarlo Cossio conmocionó al confirmar lo que muchos ya sospechaban: el guerrero engañó a Angie Arizaga.

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    Identifican Mujer Involucrada en la Presunta Infidelidad de Jota Benz a Angie Arizaga

    Giancarlo Cossio, quien mantiene amistad con figuras del espectáculo y chicos reality, afirmó que Jota Benz traicionó a Angie Arizaga. Este dato fue sugerido por Milena Zárate, quien recibió la información de su pareja, Kalicho Mendoza, quien también es tatuador del artista.

    A pesar de que se mencionó el carácter del hermano de Gino Assereto, Cossio confirmó que él fue infiel durante la relación, enterándose del hecho por boca de la misma mujer con quien tuvo encuentros íntimos.

    El mánager optó por no proporcionar nombres específicos, pero hizo referencia a una mujer del medio, madre de familia, que en algún momento trabajó con Arizaga.

    “Conozco a alguien, otro personaje del medio, también en el círculo, es madre. Aunque nunca fue amiga ni colega, trabajaron juntas en cierto momento”, comentó después de que se mencionara a otra joven colombiana asociada al caso.

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    El punto álgido llegó cuando Cossio detalló lo que la misteriosa mujer le relató sobre los momentos compartidos con Jota, lo cual implicaría una infidelidad al tener relaciones en simultáneo con la madre de su hijo. Todo esto ocurrió previo al embarazo de Arizaga.

    “No solo lo sé porque me contaron, supe directamente de ella que le atraía, quizá en ese tiempo él estaba con Angie. Mientras tenía encuentros con Jota, ella explicó de manera adulta cómo él la complacía en la intimidad”, añadió Cossio.

    No obstante, hasta ese entonces, Angie no habría sido informada al respecto, continuando su relación sin cambios con el chico reality.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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