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Rodrigo González lanza terrible crítica contra Sheyla Rojas por su hijo: "Te has dedicado a buscar marido millonario"

Rodrigo González critica a Sheyla Rojas por sus prioridades personales sugiriendo falta de contacto con su hijo y cercanía con Joaquín Ramírez.

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    Peluchín contra Sheyla Rojas
    Rodrigo González lanza terrible crítica contra Sheyla Rojas por su hijo: "Te has dedicado a buscar marido millonario"

    El presentador de 'Amor y fuego', Rodrigo González, ha vuelto a hablar sobre Sheyla Rojas tras el anuncio del Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca sobre la tacha de la candidatura de Joaquín Ramírez para el gobierno regional.

    Este evento ha vuelto a hacer que los reflectores se posen sobre la exconcursante de reality shows, quien fue vista en Cajamarca por varios días acompañando al excongresista de Fuerza Popular durante partes de su campaña electoral. Se rumorea que la modelo tendría un vínculo sentimental con el candidato, lo que provocó comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre en su programa.

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    Rodrigo González critica a Sheyla Rojas por sus lazos con su hijo

    En una transmisión de 'Amor y fuego', Rodrigo González cuestionó la proximidad de Sheyla Rojas con Joaquín Ramírez y rechazó llamarla historia de amor. El conocido Peluchín sugirió que la influencer persigue intereses personales en sus relaciones y se preguntó sobre las prioridades que podría haber tenido en los últimos años.

    "No vamos a romantizar esto. Sheyla obra por conveniencia", aseguró. Aceptó que 'buscar beneficios propios' es parte del comportamiento humano, pero subrayó que hay una distinción entre tener intereses y hacerlos una prioridad.

    La crítica se intensificó cuando mencionó al hijo de Sheyla Rojas, que reside con su padre, el español Antonio Pavón. Rodrigo González manifestó su preocupación porque la exconductora de 'Estás en todas' no pase tiempo con el pequeño, enlazando esto con decisiones personales que, a su juicio, ha tomado la modelo en la última década.

    En ese sentido, lanzó una frase contundente hacia la allegada a Magaly Medina: "(Tu hijo) está mejor con la familia de su padre que contigo, porque tú has estado muy ocupada en la última década buscando esposo adinerado".

    Joaquín Ramírez excluido de la contienda electoral y las burlas de Gigi Mitre

    El conflicto surgió después de que el JEE de Cajamarca decidiera excluir la candidatura de Joaquín Ramírez al Gobierno Regional de Cajamarca. El postulante del movimiento Cajamarca Renace quedó fuera de las elecciones regionales y municipales de 2026 debido a una tacha por la supuesta omisión de datos en su hoja de vida.

    La exposición pública de Ramírez junto a Sheyla Rojas coincidió con esta decisión. La influencer estuvo en Cajamarca varios días, acompañando al candidato en su campaña, lo que avivó las especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

    Gigi Mitre aprovechó para lanzar comentarios irónicos referentes a la presencia de Rojas en la región. "Sheyla ya se veía como primera dama de Cajamarca. Iba a ser Miss Chota", dijo la presentadora entre risas, sugiriendo la posibilidad de que Ramírez llegara al poder para el que se postulaba.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rodrigo González lanza terrible crítica contra Sheyla Rojas por su hijo: "Te has dedicado a buscar marido millonario"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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