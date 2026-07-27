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Ariel Fefer expone el motivo de su distanciamiento con Eva Bracamonte y señala a Liliana Castro Mannarelli como la causante: "Fue mi cruz"

Ariel Bracamonte Fefer vuelve al Perú buscando esclarecer el asesinato de su madre, rememorando las tensas relaciones con su hermana Eva y con Liliana Castro Mannarelli.

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    Ariel Bracamonte Fefer regresó a Perú y se encuentra dando entrevistas donde aborda su familia y cómo le afectó el asesinato de su mamá. | Composición Wapa
    Ariel Fefer expone el motivo de su distanciamiento con Eva Bracamonte y señala a Liliana Castro Mannarelli como la causante: "Fue mi cruz"

    Ariel Bracamonte Fefer, quien ha adoptado el nombre Ariel Fefer en honor a su madre, ha regresado al Perú con el objetivo de esclarecer quién fue el autor intelectual del asesinato de su madre. Desde su retorno, ha brindado diversas entrevistas, compartiendo detalles sobre su entorno familiar y las figuras centrales del caso que impactó al país hace veinte años.

    En una conversación durante el pódcast 'Modo avión' del canal Trivu, Ariel Fefer expresó las dificultades en la relación con su hermana Eva Bracamonte, quien inicialmente fue condenada por la muerte de su madre, aunque posteriormente fue liberada.

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    Ariel Fefer recuerda los conflictos con su hermana

    Según Ariel Fefer, tras la muerte de su madre, tuvo que convivir con su hermana. Los problemas surgieron cuando intentó que Liliana Castro Mannarelli contribuyera económicamente a los gastos comunes de la casa.

    "Liliana Castro Mannarelli se había mudado con nosotros y no cubría su parte de las expensas. Aunque teníamos propiedades, no disponíamos de efectivo suficiente. Sin dinero, era imposible pagar las cuentas de electricidad, agua, comida y los servicios del personal. Le dije a mi hermana que Liliana debía aportar. Esa fue mi cruz", rememoró Fefer.

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    Ariel Fefer indicó que la respuesta de Eva Bracamonte fue negativa. Le comentó que Castro Mannarelli era su invitada y no contribuiría económicamente. "Liliana trabajaba, no dependía de nosotros", añadió. "Mi hermana afirmaba en el pódcast que nuestra relación era tensa, que 'no nos soportábamos', pero considero que pudo haber sido más comprensiva y no intentar echarme de la casa", expresó Fefer.

    Es importante mencionar que Ariel Bracamonte ha vuelto al Perú porque, a pesar de que el asesino material fue identificado y está en prisión, aún no se ha determinado quién fue el autor intelectual del homicidio. "El responsable está encarcelado, pero falta responder la pregunta crucial: ¿quién lo contrató? Por eso estoy aquí en Perú", afirmó durante la entrevista.


    SOBRE EL AUTOR:
    Ariel Fefer expone el motivo de su distanciamiento con Eva Bracamonte y señala a Liliana Castro Mannarelli como la causante: "Fue mi cruz"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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