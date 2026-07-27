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Mario Hart se quiebra al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: "Yo soy muy ..."

Mario Hart comparte detalles sobre cómo enfrenta su nueva vida tras la separación de Korina Rivadeneira en una conversación con Shirley Arica. El piloto expresa sus emociones como padre y comenta sobre su espacio personal.

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    Mario Hart se quiebra al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: "Yo soy muy ..."
    Mario Hart se quiebra al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira
    Mario Hart se quiebra al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: "Yo soy muy ..."

    En una reveladora entrevista con Shirley Arica, Mario Hart abrió tanto las puertas de su hogar como de sus sentimientos. El piloto confesó que ahora, viviendo solo, disfruta de un walking closet para él. Sin embargo, lo más difícil ha sido no compartir momentos importantes con sus hijos, fruto de su relación con Korina Rivadeneira.

    "Acostumbrarme a no ver siempre a mis hijos, especialmente a no despertarme con ellos y no ser quien los acueste cada día. Soy muy afectuoso. Me encanta acurrucarlos, dormir junto a ellos, compartir muchas caricias", expresó Mario Hart durante el programa 'Shirley Arica in the house'.

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    Mario Hart y su nueva etapa de soltero

    Mario Hart, quien participó en el podcast de María Pía Copello, señaló que como padre siempre busca demostrar su amor a sus hijos de manera intensa, algo que él hubiese deseado recibir de su propio padre.

    "¿Soy cariñoso? Muchísimo con mis hijos. Con parejas, no tanto. Me encanta llenarlos de besos constantemente. ¿Soy muy demostrativo? Sí, especialmente con ellos. Quiero ser así porque mi padre, aunque sé que me ama, nunca fue tan afectuoso. Mi mamá sí lo era, y es algo que siempre he querido demostrar a mis hijos: ese amor, el abrazo, el 'te amo', los besos. Mi papá mostraba su amor de manera diferente", comentó.

    En un momento de la entrevista, habló sobre Korina Rivadeneira, destacando sus virtudes. "Es una mujer extraordinaria, una madre increíble. Ha sido una gran compañera en los últimos 10 años, o nueve para ser exactos desde que nos casamos en abril de 2017. Pasamos por cosas muy difíciles y pensamos que, habiendo superado eso, nada podría separarnos después", explicó el conductor de televisión.

    Por último, el exintegrante de 'Combate' y 'Esto es guerra' prefirió no entrar en detalles sobre su separación, pero aclaró que no fue a causa de una infidelidad. "Fue una decisión mutua", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart se quiebra al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: "Yo soy muy ..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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