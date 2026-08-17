Tony Succar genera ALARMA al aparecer con TERRIBLES MORETONES: “Pudo haber sido peor”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tony Succar dejó a sus seguidores preocupados tras aparecer en sus redes sociales mostrando signos en el rostro que parecían de violencia. El talentoso productor musical compartió, el 17 de agosto a las 17.00 a. m., varias fotos con hematomas y una herida en la nariz. Ante la incertidumbre desatada, el ganador de dos Latin Grammys aclaró después que todo era parte de un maquillaje para una grabación.
En las primeras imágenes de la publicación, el hijo de Mimy Succar comentó: "Agradecido porque pudo haber sido más grave", lo que incrementó la inquietud. No obstante, a medida que se mostraban más fotos, el músico desveló la verdad tras su imagen. "Gracias a Dios no duele porque es maquillaje", aclaró.
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Tony Succar aclara el origen de su apariencia
Las imágenes mostraban al músico con un look que sugería haber recibido golpes en el rostro. Sin embargo, en las siguientes fotos, el productor musical aclaró que no había sido víctima de ningún incidente. Según indicó en su publicación, las marcas visibles eran fruto de un maquillaje artístico.
El timbalero, que tiene 40 años, también aseguró que las imágenes no habían sido manipuladas con inteligencia artificial, al escribir No es IA. Además de mostrar el maquillaje, las fotos lo capturan en un taller mecánico posando junto a un coche.
Reacciones de los seguidores de Tony Succar ante la broma
La publicación de Mimy Succar hijo provocó diversas respuestas entre sus seguidores, ya que las primeras fotos parecían indicar que realmente había sufrido un percance. Una vez aclarado que los moretones y la herida se debían al maquillaje, muchos usuarios comentaron el susto que experimentaron.
Algunos de los comentarios dirigidos a Tony Succar incluyeron: "Tremendo susto", "Me asusté, cuídate mucho" y "Chino de miércoles, me asustaste, pensé que era real y dije: 'Ay, no, lo asaltaron'".