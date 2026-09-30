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Extrabajadoras de conocido programa ROMPEN SU SILENCIO y EXPONEN presuntos maltratos de FAMOSA conductora peruana

Dos extrabajadoras contaron su experiencia y expusieron presunta violencia de conocida conductora: ¿de quién se trata?

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    Extrabajadoras de conocido programa ROMPEN SU SILENCIO y EXPONEN presuntos maltratos de FAMOSA conductora peruana

    Dos jóvenes que trabajaron como maquilladoras en un conocido espacio televisivo peruano decidieron contar públicamente sus experiencias laborales. Ambas señalaron a una reconocida conductora y describieron situaciones que, según sus testimonios, les habrían provocado incomodidad durante sus jornadas. Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención de los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a intentar identificar a la figura de televisión mencionada. Las extrabajadoras aseguraron que habrían enfrentado episodios de hostigamiento, críticas a su trabajo y dificultades relacionadas con la dinámica del programa.

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    ¿Qué denunciaron las extrabajadoras sobre la conocida conductora?

    Una de las jóvenes que decidió pronunciarse fue Camila Ibáñez, quien relató públicamente algunos de los episodios que, según afirmó, experimentó mientras formaba parte del equipo de maquillaje de dicho programa. De acuerdo con su versión, la conductora habría mantenido un comportamiento que consideraba excesivamente insistente y difícil de manejar. Ibáñez sostuvo que recibía cuestionamientos frecuentes relacionados con la manera en que realizaba su trabajo frente a cámaras.

    La maquilladora también recordó que la conductora habría expresado su disconformidad con su desempeño e incluso le habría hecho un comentario relacionado con el olor de sus manos. Para la joven, este tipo de situaciones hicieron que sus jornadas laborales se tornaran incómodas.

    "Su actitud era demasiado, era muy hostigante, era muy pesada, se quejó de que yo era una chibola que maquillaba horrible, que no sé cómo yo seguía ahí y la segunda fue que ella me acusó que yo la maquillaba con las manos oliendo a comida", recordó.

    A esta denuncia se sumó el testimonio de Abigail Mendoza, otra extrabajadora del mismo canal, quien aseguró haber atravesado situaciones que calificó como bullying laboral durante su permanencia en el espacio televisivo.

    Mendoza explicó que las jornadas matutinas podían convertirse en momentos complicados debido a determinadas actitudes que, según su relato, habría tenido la conductora. La joven también hizo referencia a situaciones que involucraban el cumplimiento de los horarios establecidos para la emisión en vivo.

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    ¿La conductora habría provocado problemas por llegar tarde al programa?

    Abigail Mendoza aseguró que otros integrantes del equipo también habrían manifestado su molestia por los retrasos de la conductora. Según explicó, las demoras presuntamente complicaban la preparación y el desarrollo de un espacio que debía salir al aire durante las primeras horas del día.

    "Mis compañeros me decían que nos perjudica un montón, tenemos que salir en vivo y ella no llega, o llega tarde, encima los gritos, yo siempre sentí como que quería buscarme que yo pise el palito para poder contestarle y yo meterme en problemas", precisó.

    La extrabajadora también cuestionó la diferencia que, desde su perspectiva, existiría entre el comportamiento de la conductora durante determinados momentos y la imagen que mostraría frente a otras personas. En ese sentido, añadió: "Porque siempre se hacía la 'ay no, la no sé qué' y se hacía la buena persona".

    Luego de que ambas experiencias comenzaran a circular en redes sociales, los usuarios iniciaron sus propias especulaciones sobre la identidad de la figura televisiva a la que hacían referencia. Entre los nombres mencionados por los internautas aparecieron Alvina Ruiz, Verónica Linares y Mávila Huertas, aunque los testimonios difundidos no identificaron públicamente a la conductora.

    De esta manera, las declaraciones de las dos extrabajadoras generaron una ola de comentarios en plataformas digitales y pusieron nuevamente bajo los reflectores las presuntas situaciones de hostigamiento laboral que, según sus versiones, habrían ocurrido dentro de un conocido programa de televisión peruano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Extrabajadoras de conocido programa ROMPEN SU SILENCIO y EXPONEN presuntos maltratos de FAMOSA conductora peruana
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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