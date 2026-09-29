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Erika Villalobos cuenta cómo se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro y revela qué pasó después: “La pagó bien caro”

La actriz Erika Villalobos compartió cómo descubrió la infidelidad de Aldo Miyashiro antes de que fuera pública, revelando también su lucha contra la depresión.

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    Erika Villalobos cuenta cómo se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro y revela qué pasó después: “La pagó bien caro”
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    Erika Villalobos cuenta cómo se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro y revela qué pasó después: “La pagó bien caro”

    Erika Villalobos y Aldo Miyashiro fueron una de las parejas más emblemáticas del entretenimiento en Perú, hasta que la relación se fracturó por un escándalo donde Miyashiro fue captado besando a Fiorella Retiz. Años después, ambos reconstruyeron sus vidas y Villalobos decidió contar cómo vivió esos momentos.

    Andrea Llosa, a través de sus redes sociales, compartió un adelanto de la entrevista con Erika Villalobos en la que ella revela el difícil proceso que enfrentó por la infidelidad de Miyashiro y las consecuencias de esa traición. Además, comentó que él intentó reconciliarse mostrando arrepentimiento.

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    Erika Villalobos recuerda el escándalo de Aldo Miyashiro

    Villalobos, quien ha encontrado una nueva relación amorosa, recordó que se enteró de la infidelidad antes de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera las imágenes, lo que le permitió preparar a su familia para enfrentar el impacto mediático.

    "Cuando salió el avance, alguien me confirmó que sí era él. Informé a mis hijos y llamé a mi madre diciéndole ‘esta noche sucederá esto, pero estaremos bien’", explicó Villalobos, quien señaló que el mayor sufrimiento no fue la traición, sino el escrutinio público que vino después.

    "Lo más difícil no fue la traición en sí, sino que mi vida privada se convirtiera en tema de todos. Desde ‘déjalo’ hasta ‘perdónalo’, la presión era intensa. Él quiso volver y me pedía perdón, pero tuvo que enfrentarse a sus decisiones", agregó la actriz.

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    Durante la conversación, Llosa le preguntó a Villalobos si amaba a Miyashiro en ese momento, a lo que ella respondió con certeza que sí. Sin embargo, también compartió que pasó por una fuerte depresión después de dejar Torbellino.

    "No fue por el grupo directamente, pero estaba en un punto alto en las telenovelas, y luego vino un tiempo difícil para la industria en Perú. No podía cubrir mis deudas, choqué dos veces y perdí a dos mascotas. No estaba preparada para tantas adversidades", expresó la conocida actriz de cine, teatro y televisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Erika Villalobos cuenta cómo se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro y revela qué pasó después: “La pagó bien caro”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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