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¡NO SE SALIÓ CON LA SUYA! ‘Cuto’ Guadalupe solicitó S/900 mil a Magaly Medina, pero el juzgado fijó una reparación menor

Magaly Medina deberá pagar una multa de S/57.000 y S/200.000 de reparación civil tras el fallo de primera instancia a favor de 'Cuto' Guadalupe.

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    'Cuto' Guadalupe EXIGIÓ S/900 MIL de reparación civil. | Composición Wapa
    ¡NO SE SALIÓ CON LA SUYA! ‘Cuto’ Guadalupe solicitó S/900 mil a Magaly Medina, pero el juzgado fijó una reparación menor

    Magaly Medina afronta una sentencia de primera instancia luego de que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima resolviera a favor de Luis 'Cuto' Guadalupe en el proceso por injuria y difamación agravada.

    Además de una pena privativa de libertad de tres años, cuya ejecución quedó suspendida por dos años, la conductora deberá cumplir reglas de conducta, pagar una multa de S/57.216,50 y asumir una reparación civil de S/200.000 junto con Andina de Radiodifusión S.A.C., empresa señalada como tercero civil responsable.

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    ¿Cuánto deberá pagar Magaly Medina tras la sentencia?

    La resolución fija una multa equivalente a 202 días-multa, que asciende a S/57.216,50 y deberá ser cancelada dentro del plazo establecido por el juzgado.

    A ello se suma una reparación civil de S/200.000 a favor de 'Cuto' Guadalupe, monto que deberá ser asumido solidariamente por Medina y Andina de Radiodifusión S.A.C.

    La cifra finalmente establecida es menor a la solicitada inicialmente por la defensa del exfutbolista, que había planteado una indemnización de hasta S/900.000.

    Magaly Medina deberá cumplir reglas de conducta

    Durante los dos años en los que permanecerá suspendida la ejecución de la pena, Medina tendrá que respetar distintas disposiciones judiciales.

    Entre ellas figuran no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización, firmar periódicamente ante la Corte Superior de Justicia de Lima y abstenerse de emitir expresiones que puedan constituir injuria o difamación contra Guadalupe.

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    La sentencia también advierte que el incumplimiento de estas obligaciones podría generar la revocatoria de la suspensión de la pena.

    La sentencia todavía puede ser apelada

    El fallo no es definitivo. Magaly Medina ya adelantó públicamente que su defensa acudirá a una instancia superior para cuestionar la resolución.

    Por ello, tanto la condena como las obligaciones establecidas todavía pueden ser revisadas dentro del proceso judicial.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡NO SE SALIÓ CON LA SUYA! ‘Cuto’ Guadalupe solicitó S/900 mil a Magaly Medina, pero el juzgado fijó una reparación menor
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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