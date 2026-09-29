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¿SE VIENE LA NIÑA? Ana Paula Consorte emociona al anunciar que tendrá otro hijo con Paolo Guerrero: “Eres nuestro amor más esperado”

Ana Paula Consorte confirmó que está embarazada y espera un nuevo hijo con Paolo Guerrero. La brasileña anunció la noticia con un emotivo video familiar.

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    Ana Paula compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram. | Composición Wapa
    ¿SE VIENE LA NIÑA? Ana Paula Consorte emociona al anunciar que tendrá otro hijo con Paolo Guerrero: “Eres nuestro amor más esperado”

    Ana Paula Consorte confirmó que está embarazada y que espera un nuevo hijo junto a Paolo Guerrero. La influencer brasileña hizo el anuncio la noche del 28 de septiembre a través de Instagram, donde publicó un emotivo video protagonizado por sus hijos.

    Con esta noticia, Consorte se prepara para convertirse en madre por cuarta vez, mientras que el bebé será el tercero que tendrá con el delantero peruano.

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    Ana Paula Consorte anuncia su embarazo con emotivo video

    La brasileña acompañó la publicación con un mensaje especial dirigido al bebé que viene en camino.

    “Ya eres nuestro amor más esperado”, escribió junto al video. En las imágenes aparecen su hija mayor, fruto de una relación anterior, y los dos pequeños que tiene con Paolo Guerrero.

    “Hola, amigos, les voy a contar que mi mamá tiene un bebé en la barriga”, se le escucha decir a uno de ellos.

    El menor también reaccionó con entusiasmo: “El bebé llora, amo mucho al bebé. Mi bebé, ven bebé”.

    Por su parte, la hija mayor expresó su curiosidad por conocer el sexo del nuevo integrante de la familia. “Claro que yo quiero saber si se viene una hermanita o un hermanito”, comentó.

    La pareja tendrá un nuevo bebé.
    La pareja tendrá un nuevo bebé.

    Seguidores felicitan a Ana Paula Consorte por la noticia

    La confirmación llegó después de varias semanas de especulaciones. Días antes, Ana Paula había sido captada por 'Amor y fuego', pero en ese momento evitó confirmar públicamente si estaba embarazada.

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    Tras el anuncio, amigos y seguidores llenaron la publicación de mensajes de felicitación. “¡Qué emoción Dios mío, tantas bendiciones para todos ustedes!”, manifestó Brenda Carvalho.

    Seguidores de la bailarina la felicitaron.
    Seguidores de la bailarina la felicitaron.

    Jaqueline Palomino, esposa de Miguel Araujo, también dejó un mensaje: “Dios bendiga a la guerrerita Consorte, mucho amor y unión para ustedes, preciosa familia”.

    Entre los comentarios de sus seguidores también aparecieron mensajes como “Una guerrerita, la felicidad completa”, “¡Muito feliz por vocês!”, “Parabéns, querida” y “¡Felicidades Ana! Todo el cariño para tu bella familia”.

    Por ahora, Ana Paula Consorte no ha revelado si espera una niña o un niño, pero el anuncio ya marca una nueva etapa familiar junto a Paolo Guerrero.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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