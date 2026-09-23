Natalie Vértiz deslumbra como invitada en la London Fashion Week de la mano de H&M

Natalie Vértiz , modelo peruana, conductora de televisión e influencer, asistió al evento vistiendo prendas de la colección Otoño/Invierno de H&M, que llegará a Perú en marzo de 2027.

El desfile estuvo protagonizado por Alex Consani y Archie Renaux y contó con la asistencia de Myha’la, la cantante Tems y Cruz Beckham. | Composición Wapa

El desfile estuvo protagonizado por Alex Consani y Archie Renaux y contó con la asistencia de Myha’la, la cantante Tems y Cruz Beckham. | Composición Wapa

En esta oportunidad, Natalie Vértiz fue invitada por H&M para asistir al desfile de la reconocida marca sueca, donde lució prendas de la colección Otoño/Invierno que llegarán a Perú el próximo año. La presentación fue inaugurada por la bailarina brasileña Ingrid Silva, mientras que Alex Consani estuvo a cargo de abrir el desfile con un look en tonos marfil y blanco que combinó jacquard, encaje y una silueta de corte ajustado. La propuesta formó parte de la primera entrega de la colección femenina Otoño 2026, inspirada en una estética romántica y de opulencia histórica.

El evento fue dirigido creativamente por el legendario creador de imágenes británico Nick Knight CBE, quien, a través de su plataforma digital SHOWstudio, es reconocido por utilizar la tecnología para replantear la comunicación de moda y el formato tradicional de los desfiles. En esta ocasión, Knight amplió ese legado, reuniendo influencias de distintas disciplinas artísticas para crear una experiencia emocional y humana que exploró cómo las relaciones humanas y la expresión artística convergen con la moda y la tecnología.

"Este desfile es una celebración de la creatividad y de las relaciones humanas. Quería crear algo romántico, emotivo, humano y pictórico, mientras experimentaba con nuevas tecnologías. Mi misión durante toda mi carrera ha sido desafiar los límites de la moda y mantener la curiosidad por lo que viene después.". Nick Knight, fundador y director de SHOWstudio

Colección de H&M.

Tras el acto de apertura, el desfile continuó con modelos como Angelina Kendall, Paloma Elsesser, Calum Harper, Karen Elson y Lila Moss. El elenco presentó la tercera entrega de la colección femenina, inspirada en el espíritu de los coleccionistas, junto con las siluetas refinadas de la línea masculina. Las formas escultóricas y los cortes precisos de la segunda entrega de la colección femenina ofrecieron una nueva visión del minimalismo contemporáneo, realzada por innovadores recursos lumínicos transportados por los propios modelos.

Basado en los temas de las relaciones humanas y la tecnología, el espectáculo presentó una experiencia interactiva desarrollada por SHOWstudio bajo la dirección de Knight. Utilizando imágenes creadas por el propio Knight junto a la modelo Alex Consani y el actor Archie Renaux durante la primavera de 2026, esta herramienta interactiva ofreció una nueva forma de participar en la imagen de moda, fusionando el mundo físico con el digital para generar películas de moda en tiempo real.

La experiencia desdibujó los límites entre lo físico y lo digital, el pasado y el futuro. Este concepto se vio reforzado por la propia pasarela: espejos curvos a un lado y, al otro, una instalación de video creada por la artista e ingeniera nacida en Tokio, Karyn Nakamura.

H&M lanza nueva colección.

Durante la presentación de la colección Studio, centrada en líneas definidas y el poder de la sastrería, la experiencia interactiva de Knight se activó para mostrar imágenes generadas a partir de ilustraciones de moda del artista Cliff Warner. Los modelos interactuaron con estas ilustraciones proyectadas detrás de ellos, coreografiando sus movimientos y poses mientras avanzaban por la pasarela.

La música del desfile fue concebida y producida por Labrinth, aportando una dimensión adicional a esta experiencia multifacética. El evento culminó con una actuación sorpresa en vivo sobre la pasarela de I Want to Know What Love Is (originalmente interpretada por Foreigner).