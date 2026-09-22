Magaly Medina lanza fuerte crítica a Brando Gallesi y Cristorata por su comentario sobre el caso Liceo Naval: “SON TAN BRUTOS"

Magaly Medina cuestionó duramente a Brando Gallesi y Cristorata por un sketch en Kick vinculado por usuarios al caso del Liceo Naval, mientras Gallesi ofreció disculpas.

Magaly Medina no dudó en arremeter contra Brando Gallesi y otros streamers. | Composición Wapa

Magaly Medina no dudó en arremeter contra Brando Gallesi y otros streamers. | Composición Wapa

Magaly Medina cuestionó contra Brando Gallesi y Cristorata luego de que una transmisión en Kick fuera asociada por usuarios con la denuncia de presunta agresión sexual ocurrida en el Liceo Naval Almirante Guise.

La conductora consideró que ambos creadores de contenido abordaron un tema delicado sin la sensibilidad necesaria y cuestionó que una acusación de esta naturaleza pueda convertirse en material para bromas durante una transmisión en vivo.

Magaly Medina critica sketch de Brando Gallesi y Cristorata

Durante 'Magaly TV La Firme', la periodista expresó su rechazo al contenido difundido y fue tajante al referirse al tono utilizado.

“Burlarse en un sketch que estaban haciendo de este acto atroz (...) Asqueroso, asqueroso, con eso no se juega”, afirmó la conductora frente a cámaras.

Medina también cuestionó que algunos creadores prioricen la búsqueda de audiencia por encima del tratamiento responsable de asuntos sensibles.

“Son tan brutos, que con tal de tener seguidores hacen esto, porque lo hacen en vivo”, sostuvo.

Luego agregó: “Al reírse de algo que todos debemos censurar. No es para hacer chiste”.

Magaly también cuestiona contenidos difundidos en Kick

La conductora amplió sus críticas hacia algunas transmisiones realizadas en la plataforma y consideró que existen creadores que han perdido límites al momento de generar contenido.

“Esa mancha de tiktokeros que están en la plataforma Kick hace tiempo que perdieron el control de lo que hacen y dicen, porque andan en un terreno donde no hay reglas ni principios”, dijo la presentadora.

Sus declaraciones se sumaron a los cuestionamientos que ya circulaban en redes sociales después de que usuarios vincularan el sketch con el caso del colegio ubicado en San Borja.

Brando Gallesi ofrece disculpas tras la polémica

Después de las críticas, Gallesi publicó un descargo en el que reconoció que la broma fue improvisada y negó que existiera una intención más profunda detrás de sus palabras.

“Fue improvisado, sin ninguna intención más profunda que honestamente realizar un chiste rápido, básico y soez”, declaró Gallesi.

El creador de contenido también aseguró que la manera en la que se expresó no corresponde a su comportamiento habitual.

“Dialecto que no viene a ser el mío, yo no hablo así, no soy así en mi día a día, sino más bien una mala costumbre que he ido adaptando poco a poco estas últimas semanas”, explicó.