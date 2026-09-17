¡ALERTA! Minsa ordena RETIRAR dos marcas de AGUA de mesa contaminadas con bacterias: ¡NO LAS TOMES!

El Minsa emitió una alerta sanitaria por dos marcas de agua de mesa tras detectar la presencia de Pseudomonas aeruginosa y dispuso su retiro de los establecimientos comerciales.

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta sanitaria por la presencia de contaminación bacteriana en productos de agua de mesa comercializados en el país. La medida fue comunicada por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), luego de detectar una bacteria considerada de riesgo sanitario. Ante este hallazgo, las autoridades recomendaron a la población evitar la compra y consumo de determinados productos. ¿Cuáles son las marcas involucradas y qué medida se ordenó?

¿Cuáles son las marcas de agua de mesa que deben ser retiradas?

La Digesa informó que detectó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en varios lotes correspondientes a las marcas de agua de mesa “Timonel” y “Lybre”. El hallazgo fue identificado como parte de los controles que realiza la autoridad sanitaria para supervisar las condiciones de seguridad de los productos destinados al consumo humano.

De acuerdo con la alerta emitida, la presencia de este microorganismo en la línea de producción constituye una señal de contaminación. La situación genera especial preocupación debido a que puede representar un riesgo para la salud, principalmente entre las personas que presentan un sistema inmunológico vulnerable.

Por este motivo, Digesa recomendó a los consumidores evitar estos productos, independientemente de la presentación o lote al que pertenezcan. La indicación de la autoridad sanitaria busca prevenir posibles afectaciones relacionadas con el consumo del agua señalada en la alerta.

Mins ordena el retiro de estas aguas

Minsa ordena retirar las aguas de mesa de supermercados y tiendas

Como parte de las medidas adoptadas, la autoridad sanitaria dispuso que los establecimientos comerciales suspendan la venta y retiren de sus espacios de exhibición los productos correspondientes a las marcas involucradas.

La disposición alcanza a supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y otros negocios que comercialicen estos productos. Además, Digesa continúa con las labores de fiscalización al fabricante para comprobar que se cumplan las medidas establecidas tras la detección de la contaminación.

El Minsa también pidió a los ciudadanos comunicar a las autoridades sanitarias de su jurisdicción si encuentran estos productos a la venta. Los reportes pueden realizarse mediante las Diris, Geresas o Diresas, dependiendo de la zona donde sean identificados.