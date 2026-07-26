¿Eres miembro de mesa? Conoce cuánto te pagarán en las Elecciones Regionales y Municipales

Los miembros de mesa que participen en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 recibirán S/ 165 por cumplir toda la jornada. Conoce quiénes acceden al pago, las multas por incumplimiento y las fechas de capacitación.

Si eres miembro de mesa esto es lo recibirás.

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Las personas que sean designadas como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tendrán la responsabilidad de conducir el proceso de votación durante toda la jornada electoral. Como reconocimiento por esa labor, el Estado entregará una compensación económica a quienes desempeñen el cargo hasta el cierre del escrutinio.

De acuerdo con la información oficial de los organismos electorales, el incentivo económico será de S/ 165, monto que será entregado únicamente a quienes cumplan con todas las funciones asignadas durante el día de los comicios.

¿Quiénes accederán al pago de S/ 165?

La compensación no se otorga por el solo hecho de haber sido seleccionado como miembro de mesa. Para recibir el beneficio, el ciudadano deberá participar activamente en la instalación de la mesa, atender la jornada de votación y permanecer hasta finalizar el conteo de votos y el llenado de las actas.

Esta condición también alcanza a los miembros suplentes. Si uno de ellos reemplaza a un titular ausente y permanece en funciones hasta concluir el proceso electoral, también tendrá derecho a recibir el incentivo económico establecido por las autoridades.

Por ello, los organismos del sistema electoral recomiendan verificar oportunamente la designación y conservar la constancia correspondiente, ya sea en formato digital o impreso, para conocer con anticipación el local y la mesa donde deberá desempeñarse la función.

Multa para quienes no cumplan con el cargo de miembro de mesa

Además del incentivo económico, la legislación electoral contempla sanciones para quienes incumplan con la obligación de integrar una mesa de sufragio.

Según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los miembros de mesa titulares o suplentes que debían asumir funciones y no lo hagan deberán pagar una multa de S/ 275, equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

ONPE realizará jornadas de capacitación antes de las elecciones

Como parte de la preparación del proceso electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrollará capacitaciones dirigidas a todos los ciudadanos designados como miembros de mesa.

Las jornadas se realizarán los domingos 20 y 27 de setiembre de 2026, fechas en las que se explicará el procedimiento para instalar la mesa de sufragio, atender a los electores, realizar el escrutinio y completar correctamente las actas electorales.

Asimismo, durante estas sesiones se detallarán las responsabilidades de cada integrante de la mesa y el orden en que deben ejecutarse todas las actividades hasta el cierre oficial de la votación.

¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa?

La Ley Orgánica de Elecciones establece que determinados ciudadanos están impedidos de asumir esta función. Entre ellos figuran los candidatos, personeros de organizaciones políticas, funcionarios de los organismos electorales, autoridades políticas y miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

También existen otras restricciones contempladas en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones, por lo que la ONPE recomienda revisar la normativa vigente en caso de tener dudas sobre la elegibilidad para integrar una mesa de sufragio.

¿Cómo verificar si fuiste elegido miembro de mesa para las elecciones del domingo cuatro de octubre?

La ONPE habilitó un portal web para que los ciudadanos puedan confirmar, de manera rápida y sencilla, si fueron designados como miembros de mesa en las próximas Elecciones Regionales y Municipales. Para realizar la consulta, solo necesitas contar con tu número de DNI.

Ingresa al portal oficial de consultas de la ONPE.

Haz clic en la opción "Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa".

Escribe tu número de DNI y completa el código de verificación solicitado por el sistema.

Selecciona "Consultar" y espera unos segundos mientras se carga la información.