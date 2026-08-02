¡IMPARABLE! Natalie Vértiz hace historia en Colombiamoda y deslumbra en la pasarela de una de las firmas más prestigiosas

Natalie Vértiz deslumbró en Colombiamoda al abrir el desfile de Ayni y celebró representar al Perú en una de las pasarelas más importantes de Latinoamérica: "Lo que más amé fue que me decían 'la peruanita'".

Natalie Vértiz volvió a dejar el nombre del Perú en alto al convertirse en una de las protagonistas de Colombiamoda, uno de los eventos de moda más importantes de América Latina. La modelo peruana desfiló en Medellín como parte de la nueva colección de Ayni, firma nacional que regresó a las pasarelas internacionales tras varios años de ausencia.

La ex Miss Perú fue elegida para abrir el desfile de la colección 'Malva de luz', presentada por Ayni junto a la tienda conceptual Malva durante la temporada primavera-verano 2026/2027, consolidando así la presencia del diseño peruano en uno de los escenarios más importantes de la industria.

Natalie Vértiz celebra su participación en una de las pasarelas más importantes de Latinoamérica

Luego de su participación, Natalie compartió su emoción con sus seguidores a través de redes sociales, donde destacó el orgullo que sintió al representar al país.

"Abriendo y cerrando el desfile de @ayni universe @malvadepartmentstore en #colombiamoda. ¡UN SUEÑO! ¡Arriba Perú!".

Horas más tarde publicó otro mensaje en el que recordó la experiencia vivida en Medellín y agradeció la confianza que recibió para encabezar la presentación.

La presentación se realizó el 30 de julio como parte de la temporada primavera-verano 2026/2027.

"Soñando despierta con este desfile, ¡qué tal energía y buena vibra! Gracias, Mary y Cata, por elegirme sin pensarlo para abrir su desfile Resort 27, presentando además 'Felina', el nuevo drop junto a @ryancastrro. Increíblemente wow. Me voy de Medellín feliz, con el corazón agradecido. ¡Qué chimba de vida! Lo que más amé fue que me decían 'la peruanita'. Hicimos historia, bbs. 🇵🇪 In the house!!!".

Sus publicaciones rápidamente recibieron miles de reacciones de seguidores y figuras del espectáculo, quienes felicitaron a la conductora por representar al talento peruano en una vitrina internacional.

Ayni apuesta por llevar la moda peruana a nuevos escenarios

El desfile también marcó el esperado regreso de Ayni a las pasarelas. Sus fundadoras, Adriana Cachay y Laerke Skyum, explicaron que esta participación nació gracias a una alianza con Malva y al respaldo de Colombiamoda para mostrar el diseño peruano ante compradores y especialistas de distintos países.

La influencer peruana abrió y cerró la pasarela de prestigiosa firma Ayni.

"Todo encajó. Hace tiempo no hacemos un desfile; no es nuestra dinámica para presentar colecciones, pero esta vez se dio una gran oportunidad con un partner tan importante como Malva, una plataforma que nos representa a nivel local e internacional. Nos sentimos honradas, felices y emocionadas por esta oportunidad y porque Inexmoda haya depositado su confianza en nosotras para llevar la propuesta peruana a este escenario y marcar el camino a futuro para otras marcas peruanas", señaló Laerke Skyum.

Por su parte, Adriana Cachay explicó que la inspiración de la colección nace de las experiencias y estilos de vida que ambas diseñadoras comparten entre Perú y Europa.

Natalie Vértiz expresó su emoción con esta experiencia.

"Laerke es danesa y vive en Perú. Yo soy peruana y vivo en Dinamarca. Creo que todas las piezas son parte de nuestra rutina, de nuestro día a día. La colección cuenta con colores y texturas que representan nuestra personalidad, pero también nuestros valores", indicó.