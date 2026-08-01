¡Importante! Anuncian NUEVA MEDIDA que influirá en el monto de tu recibo de luz hasta esta fecha: ¿de qué se trata y a quiénes aplica?

Los usuarios del servicio eléctrico deben estar atentos al nuevo Factor de Recargo del FOSE, aprobado por Osinergmin , que impactará la facturación del servicio hasta octubre de 2026.

Tu recibo de luz tendrá cambios hasta octubre de 2026: esto debes saber | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Tu recibo de luz tendrá cambios hasta octubre de 2026: esto debes saber | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Los usuarios del servicio eléctrico deberán estar atentos a un cambio que impactará la facturación de los próximos meses. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) anunció la aprobación del nuevo Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), una medida que será aplicada en los recibos de luz dentro de un periodo determinado. Pero, ¿desde cuándo entra en vigencia y quiénes estarán comprendidos en esta disposición? En esta nota te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es el nuevo factor FOSE aprobado por Osinergmin y desde cuándo estará vigente?

Mediante la Resolución N.° 019-2026-OS/GRT, publicada en el diario oficial El Peruano, Osinergmin oficializó el nuevo Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), estableciendo que será de 1,023.

Este factor será utilizado en la facturación del servicio eléctrico desde el 4 de agosto hasta el 31 de octubre de 2026, como parte del Programa Trimestral de Transferencias Externas.

La disposición alcanza a los usuarios de los sistemas eléctricos interconectados y también a los usuarios libres, incluyendo los retiros de energía efectuados en el mercado mayorista de electricidad.

Cabe recordar que el FOSE, creado mediante la Ley N.° 27510, tiene como finalidad facilitar el acceso y la permanencia del servicio eléctrico para los hogares con menores niveles de consumo, beneficiando principalmente a los usuarios residenciales que registran consumos de hasta 140 kWh mensuales, así como a los suministros colectivos que cumplan con ese requisito.

¿Cómo consultar tu recibo de luz de Pluz Energía y Luz del Sur?

Si deseas verificar el monto de tu recibo o revisar tu historial de consumo, puedes hacerlo de manera virtual a través de las plataformas oficiales de las empresas distribuidoras.

Pluz Energía

Ingresa al portal oficial de Pluz Energía.

Haz clic en la opción "Consulta tu recibo".

Accede con tu número de cliente y tu contraseña.

Desde la plataforma podrás revisar el importe de tu recibo, consultar pagos anteriores y descargar el documento en formato PDF.

Luz del Sur