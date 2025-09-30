Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Este es el electrodoméstico que más gasta luz en el hogar: consume igual que 12 refrigeraciones prendidas, según Osinergmin

Este es el electrodoméstico que puede disparar tu recibo de luz. Aprende cómo bajar el consumo y ahorrar energía en tu casa sin sacrificar tu comodidad.

    Este es el electrodoméstico que más gasta luz en el hogar: consume igual que 12 refrigeraciones prendidas, según Osinergmin
    El costo del recibo de luz puede dejarte sin dinero.
    Este es el electrodoméstico que más gasta luz en el hogar: consume igual que 12 refrigeraciones prendidas, según Osinergmin

    En los hogares modernos, los electrodomésticos son indispensables para simplificar la vida diaria. Sin embargo, cada equipo tiene un consumo energético distinto que puede impactar considerablemente el monto final de la factura de electricidad. Identificar cuáles consumen más es fundamental para aplicar estrategias de ahorro y reducir costos mensuales.

    La hornilla eléctrica: el “monstruo” del consumo

    Según Hidrandina y la guía de Osinergmin, la hornilla eléctrica encabeza la lista de los aparatos que más energía demandan en los hogares peruanos. Su consumo puede alcanzar hasta 4.500 watts, superando con creces a otros equipos comunes. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a mantener funcionando simultáneamente 12 refrigeradoras convencionales, que consumen alrededor de 350 watts cada una.

    “El tiempo que permanece encendida la cocina eléctrica tiene un impacto directo en la factura mensual, especialmente en hogares donde se utiliza con frecuencia para preparar alimentos”, advierten los especialistas.

    Recomendaciones para ahorrar energía

    Frente a este alto consumo, los expertos sugieren limitar el uso de la hornilla eléctrica siempre que sea posible. Alternativas más eficientes, como cocinas de inducción o gas, pueden ayudar a reducir el gasto sin afectar la rutina diaria. Además, ser conscientes del tiempo de uso y apagar los equipos cuando no se requieren contribuye significativamente a la reducción del consumo energético.

