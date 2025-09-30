Este es el electrodoméstico que más gasta luz en el hogar: consume igual que 12 refrigeraciones prendidas, según Osinergmin

Este es el electrodoméstico que puede disparar tu recibo de luz. Aprende cómo bajar el consumo y ahorrar energía en tu casa sin sacrificar tu comodidad.

En los hogares modernos, los electrodomésticos son indispensables para simplificar la vida diaria. Sin embargo, cada equipo tiene un consumo energético distinto que puede impactar considerablemente el monto final de la factura de electricidad. Identificar cuáles consumen más es fundamental para aplicar estrategias de ahorro y reducir costos mensuales.

La hornilla eléctrica: el “monstruo” del consumo

Según Hidrandina y la guía de Osinergmin, la hornilla eléctrica encabeza la lista de los aparatos que más energía demandan en los hogares peruanos. Su consumo puede alcanzar hasta 4.500 watts, superando con creces a otros equipos comunes. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a mantener funcionando simultáneamente 12 refrigeradoras convencionales, que consumen alrededor de 350 watts cada una.

“El tiempo que permanece encendida la cocina eléctrica tiene un impacto directo en la factura mensual, especialmente en hogares donde se utiliza con frecuencia para preparar alimentos”, advierten los especialistas.

Recomendaciones para ahorrar energía