    ¿Se te antoja un buen pollo a la brasa? Roky’s ha lanzado una atractiva promoción válida solo este lunes 15 de diciembre, en la que los clientes podrán adquirir un cuarto de pollo por tan solo S/7,90 en cualquiera de sus locales a nivel nacional. A continuación, te explicamos cómo acceder a esta oferta.

    ¿Cómo aprovechar la promoción de Roky’s?

    Para obtener el descuento, el pago deberá realizarse exclusivamente con tarjeta OH o tarjeta débito ohpay, utilizando la aplicación Agora, requisito indispensable para acceder al beneficio.

    PUEDES LEER: ES OFICIAL | Confirman aumentos para estos trabajadores de S/53 y S/100 más desde enero del 2026

    La promoción está disponible en todos los establecimientos Roky’s del país y aplica únicamente para pedidos para llevar, por lo que no es válida para consumo en el local. Además, la oferta es limitada a una por cliente y las piezas de pollo se entregarán de manera aleatoria, sin posibilidad de elección.

