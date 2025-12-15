Rokys se volvió loco y tendrá oferta de ¼ de pollo a la brasa solo 7 soles.

¡¼ de POLLO a la BRASA a 7 SOLES! Rokys realiza REMATE de infarto y desata la LOCURA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Se te antoja un buen pollo a la brasa? Roky’s ha lanzado una atractiva promoción válida solo este lunes 15 de diciembre, en la que los clientes podrán adquirir un cuarto de pollo por tan solo S/7,90 en cualquiera de sus locales a nivel nacional. A continuación, te explicamos cómo acceder a esta oferta.

¿Cómo aprovechar la promoción de Roky’s?

Para obtener el descuento, el pago deberá realizarse exclusivamente con tarjeta OH o tarjeta débito ohpay, utilizando la aplicación Agora, requisito indispensable para acceder al beneficio.