A veces surge la curiosidad por saber si alguien tiene hijos, ya sea por interés personal o necesidad de información. La buena noticia es que es posible averiguarlo de manera oficial a través de Reniec, utilizando únicamente su DNI. En esta guía te mostramos paso a paso cómo hacerlo, para que obtengas los datos de forma rápida y segura, sin complicaciones.

¿Cómo puedo saber si una persona tiene hijos con su DNI, vía Reniec?

Según información publicada por Reniec, sí se puede consultar si una persona tiene hijos; sin embargo, se trata de datos reservados, por lo que la solicitud será rigurosa. No te preocupes, solo debes seguir estos sencillos pasos para obtener la información cuando corresponda.

Quieres saber cuántos hijos hay registrados en el RENIEC a tu nombre.

a tu nombre. Tienes autorización para consultar si una persona tiene hijos en el RENIEC.

De lo contrario, no será posible acceder a esta información, ya que la Ley N°29733 de protección de datos personales regula el manejo de todos los datos de una persona, incluido el número de hijos. Una de las formas más rápidas de averiguar cuántos hijos tiene una persona es acudir a la oficina de Reniec más cercana con los documentos requeridos:

DNI original de la persona sobre la que quieres saber si tiene hijos o cuántos hijos tiene registrados en Reniec.

Permiso o carta poder del DNI titular a consultar debidamente firmada.

Otra alternativa para saber cuántos hijos tiene una persona

Una manera más sencilla de conocer si alguien tiene hijos es cuando, en caso de existir, no cumple con la pensión alimenticia correspondiente. Para esto, se puede consultar por nombre, apellidos y DNI en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) siguiendo estos pasos:

Dirígete a la web de Redam

Elige buscar a la persona ya sea por nombre y apellidos o por DNI, Rangos de periodos en los que pudo ser registrado como deudor.

Ingresa algunos de los datos, completa el código y dale a "Consultar".

Aparecerá información del deudor alimentario, tal como el nombre y apellidos, DNI, distrito donde ha sido demandado, cuánto dinero debe, así como una fotografía del mismo. También aparece el nombre de la madre que interpuso la demandada.

