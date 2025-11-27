URGENTE | Senamhi alerta lluvias intensas, rayos y vientos fuertes para estas 11 regiones del Perú

El Senamhi emitió una alerta amarilla en estas regiones, entre ellas Lima, debido a precipitaciones “de ligera a moderada intensidad”.

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta amarilla para 11 regiones del país, incluida la capital, por la presencia de precipitaciones (lluvia, granizo, aguanieve y nieve) de “ligera a moderada intensidad”.

Mediante su portal web, la institución señaló que estas lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h.

De acuerdo con el Senamhi, existe la posibilidad de caída de granizo en áreas situadas por encima de los 2800 m s. n. m., así como nevadas en zonas sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central y sur.

La alerta amarilla estará vigente entre el 27 y 28 de noviembre en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno.

Las 11 regiones bajo alerta amarilla según el Senamhi

Según las proyecciones del Senamhi, para el jueves 27 de noviembre se estiman acumulaciones entre 9 mm/día y 15 mm/día en la sierra central, y valores aproximados de 11 mm/día a 19 mm/día en la sierra sur.

Para el viernes 28 de noviembre, se prevén acumulados entre 10 mm/día y 15 mm/día en la sierra central, y cifras cercanas a 11 mm/día y 19 mm/día en la sierra sur.

Niveles elevados de radiación ultravioleta en todo el país

El Senamhi alertó que el territorio nacional presenta radiación ultravioleta (UV) con rangos que van desde alto hasta extremadamente alto.

En un comunicado, la entidad explicó que en la costa los niveles actuales oscilan entre “alto” y “extremadamente alto”; mientras que en la sierra, por su mayor altitud, se registran valores entre “muy alto” y “extremadamente alto”.

En los departamentos de la selva, los niveles se mantienen entre “alto” y “muy alto”, conforme a la escala internacional del Índice Ultravioleta (IUV).

El Senamhi precisó que en Lima Metropolitana, los distritos del norte y este muestran radiación entre “muy alta” y “extremadamente alta”; en tanto que las zonas oeste y sur presentan rangos entre “alto” y “muy alto”.