Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Pamela López es interrumpida por su hijo durante un en vivo mientras hablaba de Christian Cueva: "Gracias por..."

Pamela López critica a Christian Cueva en un live por no cumplir con sus hijos, pero uno de ellos la sorprende con un reclamo en plena transmisión.

    Hijo de Pamela López la interrumpió cuando hablaba mal de Christian Cueva. | Composición Wapa
    Pamela López volvió a encender la polémica alrededor de su aún esposo, Christian Cueva, al iniciar el 2026 con una transmisión en vivo donde cuestionó duramente su rol como padre. La animadora de eventos utilizó sus redes sociales para recordar que, pese a las promesas públicas del futbolista, sus hijos no habrían recibido regalos de Navidad, situación que —según afirmó— se suma a una ausencia constante en sus vidas.

    Sin embargo, lo que parecía un descargo controlado dio un giro inesperado cuando uno de sus hijos interrumpió la transmisión en pleno reclamo, protagonizando un momento que dejó a los seguidores entre la sorpresa y la incomodidad.

    Pamela López arremete contra Christian Cueva en transmisión en vivo

    Durante el live, Pamela López criticó lo que considera falsas promesas por parte de Christian Cueva, a quien volvió a calificar como un padre ausente. Mientras compartía imágenes de un día familiar junto a sus hijos, recordó que desde antes de Navidad el futbolista no los ve ni habría cumplido con entregarles algún obsequio.

    “¿Saben qué es lo más triste? Que hasta el sol de hoy, mis hijos no disfrutan de una paternidad y no porque se los niegue, sino porque se le da la gana. Recuerdan cuando se quejaba y decía ‘no me dejan verlos’. Para contarles que desde antes de Navidad (…) él no ve a mis hijos, no les dio un regalo de Navidad”, expresó la también empresaria, visiblemente molesta.

    El inesperado reclamo del hijo de Pamela López

    En medio de la transmisión, uno de los menores interrumpió a su madre tras notar que estaba grabando. Con tono irónico, no dudó en reclamarle un tema que ella misma había puesto sobre la mesa: los regalos pendientes por la Bajada de Reyes.

    “¿Estás grabando? Gracias por el regalo de la bajada de reyes”, se le escucha decir al menor, generando un silencio incómodo en el live. Pamela López intentó manejar la situación recordándole una promesa previa: “Te dije que llegando a Trujillo”, respondió, explicando que el obsequio sería entregado durante un próximo viaje.

    Tras confiar en la palabra de su madre, el niño dio por cerrado el tema y continuó con su tarde de diversión, mientras la transmisión seguía su curso y los comentarios de los usuarios no tardaban en multiplicarse.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

