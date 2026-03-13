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Andrea Cordero denuncia violencia tras separarse de Renato Tapia: “Lo hago con miedo”

La ex de Renato Tapia explica cómo la violencia vicaria afecta a las madres y sus hijos, utilizando procesos legales y manipulación emocional para causar daño.

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    Andrea Cordero denuncia violencia tras separarse de Renato Tapia: “Lo hago con miedo”
    Andrea Cordero expone situación tras separación con Renato Tapia | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Andrea Cordero denuncia violencia tras separarse de Renato Tapia: “Lo hago con miedo”

    Renato Tapia vuelve a estar en el centro de la conversación pública luego de que su expareja, Andrea Cordero, decidiera compartir un testimonio personal en redes sociales. La joven madre publicó un video en su cuenta de Instagram donde afirma que actualmente atraviesa una situación de violencia que, según explicó, se estaría manifestando de manera indirecta a través de su hija. En su mensaje, Cordero habló sobre el impacto emocional que ha tenido este proceso y por qué decidió pronunciarse públicamente sobre un tema que considera delicado.

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    ¿Qué dijo Andrea Cordero sobre la presunta violencia vicaria?

    Durante el video difundido en sus redes sociales, Andrea Cordero explicó el concepto de violencia vicaria y cómo, de acuerdo con su experiencia, puede afectar tanto a la madre como a los hijos.

    “Qué difícil hablar de esto ah… pero hay que nombrarlo. La violencia vicaria es usar a los hijos para hacerle daño a la madre. ¿Cómo se ve esto en la vida real? A veces es hacer que un niño sienta que tiene que elegir entre su madre o padre, o victimizarse frente a él para ponerlo en contra de ella”, afirmó Andrea Cordero.

    Asimismo, la joven madre confesó que no fue sencillo tomar la decisión de exponer públicamente esta situación, ya que le tomó tiempo reunir el valor necesario para hacerlo.

    Andrea Cordero
    Andrea Cordero

    “Tenía programado postear este video hace unas semanas, pero no podía. Me ha tomado mucho tiempo reunir el valor para hablar de estos temas. Y lo hago, aún con miedo. Porque mostrar la vulnerabilidad y las luchas diarias nunca es sencillo. Pero si estás pasando por algo parecido, quiero que lo sepas: no estás sola”, comentó.

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    En su testimonio, también explicó que este tipo de violencia puede presentarse de diversas formas dentro de los conflictos familiares, afectando directamente el bienestar emocional de los menores.

    “También puede ser usar procesos legales para intimidar o amenazar con no pagar cosas que le corresponden, cancelar planes importantes, dejar de verlo. No busca solo hacer daño, busca castigar a una mujer a través de lo que más ama. Cuando se usa a un hijo para hacer daño, ya no es conflicto, es violencia”, detalló.

    Finalmente, Andrea Cordero señaló que este tipo de situaciones no solo generan tensiones dentro del entorno familiar, sino que también pueden dejar consecuencias emocionales profundas en los hijos, quienes terminan involucrados en conflictos que afectan su estabilidad y desarrollo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Andrea Cordero denuncia violencia tras separarse de Renato Tapia: “Lo hago con miedo”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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