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Eva Ayllón impacta con mensaje a Mónica Torres en medio de rumores de divorcio con su hijo Carlos Ayllón: "Sabes que..."

Entre rumores de ruptura entre Mónica Torres y Carlos Ayllón, Eva Ayllón tomó por sorpresa al enviarle un mensaje a su nuera, lo que captó la atención por un particular detalle. ¿Será que confirmó que su hijo terminó la relación?

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    Eva Ayllón impacta con mensaje a Mónica Torres en medio de rumores de divorcio con su hijo Carlos Ayllón: "Sabes que..."
    Eva Ayllón impacta con mensaje a Mónica Torres
    Eva Ayllón impacta con mensaje a Mónica Torres en medio de rumores de divorcio con su hijo Carlos Ayllón: "Sabes que..."

    Mónica Torres atrae la atención pública tras revelar en 'La Granja VIP' sus sospechas de que Carlos Ayllón, su pareja, habría concluido su relación de cuatro años debido a la distancia causada por el reality de convivencia. En este contexto, Eva Ayllón, su suegra, sorprendió al dirigirse a ella, con un detalle curioso que llamó la atención. ¿Lo confirmó?

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    ¿Sugirió Eva Ayllón que su hijo acabó con Mónica Torres durante el reality 'La Granja VIP'?

    Mónica Torres se volvió el tema del momento tras mostrarse preocupada en 'La Granja VIP', al sugerir que Carlos Ayllón, su pareja, habría terminado su relación de cuatro años.

    Pamela López y Gabriela Herrera pidieron al músico que diera alguna señal de que todo estaba bien. Pero la actriz siguió preocupada al no recibir muestras de apoyo.

    Un detalle peculiar avivó su inquietud durante la noche de eliminación del 3 de junio, cuando Eva Ayllón apareció en un video para enviarle un mensaje, ya que era una de las posibles eliminadas.

    La reconocida cantante peruana le transmitió su apoyo incondicional. Sin embargo, un detalle llamó la atención: no mencionó el respaldo de su hijo hacia su pareja, lo que desató especulaciones sobre una posible separación.

    "Hola Moni querida, ¿cómo estás? Sabes que estoy contigo, mucha fuerza y lo que ya hablamos, cuídate mucho", expresó Ayllón, provocando que Torres se emocionara en pleno programa en vivo. ¿Sugirió con esto que su hijo había terminado la relación?

    Después de este mensaje, la actriz expresó su preocupación por el estado de su relación y lamentó no poder celebrar su próximo aniversario con su pareja, ya que aún se encuentra en el reality.

    "No había previsto que nuestro aniversario lo pasaría aquí, ya he pasado su cumpleaños, el Día de la Madre y ahora nuestro aniversario. Es horrible no tener noticias, llevamos cuatro años juntos", comentó a 'Cri Cri'.

    SOBRE EL AUTOR:
    Eva Ayllón impacta con mensaje a Mónica Torres en medio de rumores de divorcio con su hijo Carlos Ayllón: "Sabes que..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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