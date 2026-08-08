Horóscopo de HOY domingo 09 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: estas son las predicciones para tu signo zodiacal

Horóscopo de HOY domingo 09 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: estas son las predicciones para tu signo zodiacalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 09 de agosto del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.
PUEDES VER: Horóscopo de HOY martes 04 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: ¿Quieres saber qué te depara la suerte y tu destino?
Horóscopo Aries este sábado (marzo 21-abril 20)
Salir con una nueva persona cuando aún no has logrado sanar las heridas de la relación que terminaste no será lo más positivo. Un tiempo a solas te ayudará a recuperar tu equilibrio interior.
Horóscopo Tauro este sábado (abril 21-mayo 21)
Piensas en ese problema que no has logrado resolver a nivel laboral. No te centres en las posibles consecuencias del error y céntrate solo en encontrar las salidas. Estás por hallas las soluciones.
Horóscopo Géminis este sábado (mayo 22-junio 21)
Tendrás que resolver un tema de dinero que no se pudo atender a tiempo. Es posible que las personas implicadas no piensen igual que tú y necesites de paciencia y calma para poder negociar.
Horóscopo Cáncer este sábado (junio 22-julio 22)
Resolverás temas domésticos que te han desgastado en exceso y seguirás sintiendo a un familiar presionando y exigiéndote otras necesidades. Pondrás límites, pero hazlo sin generar conflicto.
Horóscopo Leo este sábado (julio 23-agosto 23)
Un familiar no muestra colaboración en aquello que todos se comprometieron. No seas duro al emitir un juicio sin conocer al detalle las cosas por las que está pasando. Sé prudente y empático.
Horóscopo Virgo este sábado (agosto 24-septiembre 23)
Ahora eres consciente de las dificultades que tendrás si no te reconcilias con tus familiares. Ellos son tu verdadera fuente de apoyo. Comunícate y resuelve todas las diferencias. Es el momento.
Horóscopo Libra este sábado (septiembre 24-octubre 23)
Tendrás que atender directamente algo que otras personas no lograron resolver. Será un día desgastante, pero positivo por los objetivos obtenidos. En el amor, esa persona se volverá a acercar.
Horóscopo Escorpio este sábado (octubre 24-noviembre 22)
Una amistad podría cambiarte los planes de manera inesperada. Evita pelearte y trata de entender sus motivos. En el amor, resuelve cualquier duda que tengas de manera pacífica, sin conflicto.
Horóscopo Sagitario este sábado (noviembre 23-diciembre 21)
Quieres hacer algo distinto, posiblemente te animes por un paseo a un lugar diferente o salir con amistades. Por la noche recibirás mensajes de alguien que está interesado en conocerte.
Horóscopo Capricornio este sábado (diciembre 22-enero 20)
Una amistad de emociones y sentimientos negativos se acercará a ti. Notarás en sus comentarios el ánimo de incomodar y decidirás alejarte para evitar conflictos. Sé mucho más selectivo.
Horóscopo Acuario este sábado (enero 21-febrero 19)
Una amistad te puede invitar a realizar un paseo o visitar nuevos lugares, esto podría tomarte más tiempo del pensado. Regresarás agotado y con el deseo de avanzar pendientes laborales.
Horóscopo Piscis este sábado (febrero 20-marzo 20)
Las evasivas que encontrarás en una persona que pensaste tendría palabra para cumplir el apoyo que te prometió, te hará descartarla por completo. Buscarás aliados mucho más comprometidos.
Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo
Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de este domingo de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre