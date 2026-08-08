¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Kenji Fujimori decidió compartir nuevos detalles de su vida personal y habló sobre uno de los aspectos más íntimos de su matrimonio con Érika Muñoz. Durante una entrevista para el podcast de Cristian Rivero, el excongresista reflexionó sobre las decisiones que tomó junto a su esposa y explicó cómo su prolongada participación en la política terminó influyendo en sus planes personales y familiares y alejándolo de tener un hijo con su pareja. ¿Qué pasó?
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¿Qué dijo Kenji Fujimori sobre no tener hijos con Érika Muñoz?
Durante la entrevista, Cristian Rivero le planteó a Kenji Fujimori una pregunta relacionada con su decisión de no tener hijos junto a Érika Muñoz. El exparlamentario se tomó unos segundos antes de responder y explicó que su vida política y las circunstancias que enfrentó posteriormente tuvieron un impacto importante en sus planes familiares.
Kenji señaló que durante muchos años permaneció concentrado en sus actividades políticas, sin dimensionar cuánto tiempo estaba transcurriendo. A ello se sumó posteriormente el proceso judicial que atravesó, situación que, según contó, terminó modificando sus prioridades y proyectos.
"Uno vive tan metido en el ámbito político, está en piloto automático. No eres consciente de la velocidad del tiempo (...) se pasa el tiempo, de ahí viene el proceso judicial (...) se pasa", lamentó.
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Kenji Fujimori habla del vínculo que mantiene con la hija de Érika Muñoz
En otro momento de la conversación, Kenji Fujimori habló sobre la relación que construyó con Daniela, hija de Érika Muñoz. La menor tenía 11 años cuando la pareja se casó en 2020 y, con el transcurso de los años, el excongresista desarrolló un vínculo cercano con ella, al punto de asumir un papel paternal en su vida.
El hermano de Keiko también recordó un episodio reciente que lo afectó debido a los cuestionamientos que recibió en redes sociales. Sin embargo, contó que Daniela estuvo a su lado y le brindó palabras de apoyo, asegurándole que había actuado correctamente.
Según relató, su hijastra también le hizo recordar la responsabilidad que tiene dentro de su familia como esposo y figura de protección. Sus palabras terminaron conmoviendo profundamente al excongresista, quien no ocultó su emoción al recordar aquel momento: "Eso me emociona", dijo.