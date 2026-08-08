Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."

Kenji Fujimori sorprendió al hablar sobre aspectos íntimos de su vida junto a Érika Muñoz y recordó algunos de los momentos que marcaron su matrimonio. Conoce todos los detalles de su inesperada confesión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."
    Kenji Fujimori revela por qué no tuvo hijos con su esposa | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    ¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."

    Kenji Fujimori decidió compartir nuevos detalles de su vida personal y habló sobre uno de los aspectos más íntimos de su matrimonio con Érika Muñoz. Durante una entrevista para el podcast de Cristian Rivero, el excongresista reflexionó sobre las decisiones que tomó junto a su esposa y explicó cómo su prolongada participación en la política terminó influyendo en sus planes personales y familiares y alejándolo de tener un hijo con su pareja. ¿Qué pasó?

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¡ESCÁNDALO! Exesposa del animador de La Bella Luz muestra CHATS y acusa a Naldy Saldaña de tener relación CLANDESTINA con él: "Ella tenía su novio"

    ¿Qué dijo Kenji Fujimori sobre no tener hijos con Érika Muñoz?

    Durante la entrevista, Cristian Rivero le planteó a Kenji Fujimori una pregunta relacionada con su decisión de no tener hijos junto a Érika Muñoz. El exparlamentario se tomó unos segundos antes de responder y explicó que su vida política y las circunstancias que enfrentó posteriormente tuvieron un impacto importante en sus planes familiares.

    Kenji señaló que durante muchos años permaneció concentrado en sus actividades políticas, sin dimensionar cuánto tiempo estaba transcurriendo. A ello se sumó posteriormente el proceso judicial que atravesó, situación que, según contó, terminó modificando sus prioridades y proyectos.

    "Uno vive tan metido en el ámbito político, está en piloto automático. No eres consciente de la velocidad del tiempo (...) se pasa el tiempo, de ahí viene el proceso judicial (...) se pasa", lamentó.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Mario Hart confiesa la DOLOROSA reacción de sus hijos al enterarse de su separación con Korina: "Fue muy triste"

    Kenji Fujimori habla del vínculo que mantiene con la hija de Érika Muñoz

    En otro momento de la conversación, Kenji Fujimori habló sobre la relación que construyó con Daniela, hija de Érika Muñoz. La menor tenía 11 años cuando la pareja se casó en 2020 y, con el transcurso de los años, el excongresista desarrolló un vínculo cercano con ella, al punto de asumir un papel paternal en su vida.

    El hermano de Keiko también recordó un episodio reciente que lo afectó debido a los cuestionamientos que recibió en redes sociales. Sin embargo, contó que Daniela estuvo a su lado y le brindó palabras de apoyo, asegurándole que había actuado correctamente.

    Según relató, su hijastra también le hizo recordar la responsabilidad que tiene dentro de su familia como esposo y figura de protección. Sus palabras terminaron conmoviendo profundamente al excongresista, quien no ocultó su emoción al recordar aquel momento: "Eso me emociona", dijo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, rompe su silencio desde la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña: "Pido respetar..."

    ¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."

    ¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

    ¡NO PUDO OCULTARLO! Novio de Naldy Saldaña rompe en llanto tras conocer los chats que desataron rumores de infidelidad: "Se puso..."

    Shirley Cherres LLORA DESGARRADORAMENTE tras enterarse de la muerte de Victor Angobaldo: "Mi corazón está roto..."

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;