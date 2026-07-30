¿Por qué Kenji Fujimori NO APARECIÓ en la toma de mando de Keiko? Su esposa ROMPE EL SILENCIO y revela el VERDADERO motivo de su ausencia

La ausencia de Kenji Fujimori en la toma de mando de su hermana Keiko ha generado numerosas interrogantes en redes sociales. Su esposa, Erika Muñoz, decidió pronunciarse.

Esposa de Kenji Fujimori se pronuncia tras ausencia en toma de mando de Keiko | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Esposa de Kenji Fujimori se pronuncia tras ausencia en toma de mando de Keiko | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La ausencia de Kenji Fujimori en las actividades oficiales por la toma de mando de su hermana, la presidenta Keiko Fujimori, no pasó desapercibida y generó diversas interrogantes en redes sociales. Mientras la mandataria estuvo acompañada por varios integrantes de su familia durante la ceremonia, el excongresista no se hizo presente, lo que dio pie a múltiples especulaciones. Ante ello, su esposa, Erika Muñoz, decidió pronunciarse y explicar públicamente la razón de su ausencia.

¿Qué pasó con Kenji Fujimori? Su esposa explica por qué no estuvo en la toma de mando de Keiko

A través de su cuenta de Instagram, Erika Muñoz compartió una fotografía junto a Kenji Fujimori durante un viaje a México y aprovechó la celebración por Fiestas Patrias para dedicar un emotivo mensaje, resaltando el cariño que, según indicó, su esposo siente por el Perú.

"Feliz 28 de julio, que pasen estas Fiestas Patrias en familia. Aquí un buen recuerdo, mi chinito toma el ramen más picante de México. El amor de mi chinito por el Perú es único y verdadero. ¡Viva el Perú!", se lee en su publicación.

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La publicación generó una serie de comentarios de usuarios que cuestionaban por qué el exparlamentario no había acompañado a su hermana en una fecha tan importante para la familia Fujimori Higuchi. Frente a esas consultas, Muñoz respondió que la situación judicial de Kenji Fujimori le impide involucrarse en cualquier escenario relacionado con la política.

"Gente, recuerden que Kenji no puede estar en ninguna trifulca y menos si es política, que tenemos en él una condena de 4 años y 6 meses y por pagar una reparación civil de S/500,000.00; estamos trabajando duro para pagarla y cumplir completamente con el Estado. Opinen de lo que quieran, menos de política. Muchas gracias por su cariño. Felices Fiestas Patrias", aclaró Muñoz.

¿Cuál es la situación judicial de Kenji Fujimori?

La explicación brindada por Erika Muñoz hace referencia a la sentencia emitida contra Kenji Fujimori por el denominado caso Mamanivideos. En junio de 2026, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión suspendida, además de imponerle 18 meses de inhabilitación tras hallarlo responsable del delito de tráfico de influencias reales agravado.

Asimismo, la resolución judicial ratificó el pago de S/500.000 por concepto de reparación civil y estableció una serie de reglas de conducta que el excongresista deberá cumplir durante el periodo fijado por la justicia.