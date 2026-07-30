Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

¿Por qué Kenji Fujimori NO APARECIÓ en la toma de mando de Keiko? Su esposa ROMPE EL SILENCIO y revela el VERDADERO motivo de su ausencia

La ausencia de Kenji Fujimori en la toma de mando de su hermana Keiko ha generado numerosas interrogantes en redes sociales. Su esposa, Erika Muñoz, decidió pronunciarse.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Por qué Kenji Fujimori NO APARECIÓ en la toma de mando de Keiko? Su esposa ROMPE EL SILENCIO y revela el VERDADERO motivo de su ausencia
    Esposa de Kenji Fujimori se pronuncia tras ausencia en toma de mando de Keiko | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿Por qué Kenji Fujimori NO APARECIÓ en la toma de mando de Keiko? Su esposa ROMPE EL SILENCIO y revela el VERDADERO motivo de su ausencia

    La ausencia de Kenji Fujimori en las actividades oficiales por la toma de mando de su hermana, la presidenta Keiko Fujimori, no pasó desapercibida y generó diversas interrogantes en redes sociales. Mientras la mandataria estuvo acompañada por varios integrantes de su familia durante la ceremonia, el excongresista no se hizo presente, lo que dio pie a múltiples especulaciones. Ante ello, su esposa, Erika Muñoz, decidió pronunciarse y explicar públicamente la razón de su ausencia.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡LUTO EN LA MÚSICA PERUANA! Fallece querida cantante criolla a los 61 años tras dura batalla contra el cáncer

    ¿Qué pasó con Kenji Fujimori? Su esposa explica por qué no estuvo en la toma de mando de Keiko

    A través de su cuenta de Instagram, Erika Muñoz compartió una fotografía junto a Kenji Fujimori durante un viaje a México y aprovechó la celebración por Fiestas Patrias para dedicar un emotivo mensaje, resaltando el cariño que, según indicó, su esposo siente por el Perú.

    "Feliz 28 de julio, que pasen estas Fiestas Patrias en familia. Aquí un buen recuerdo, mi chinito toma el ramen más picante de México. El amor de mi chinito por el Perú es único y verdadero. ¡Viva el Perú!", se lee en su publicación.

    kenji
    kenji

    La publicación generó una serie de comentarios de usuarios que cuestionaban por qué el exparlamentario no había acompañado a su hermana en una fecha tan importante para la familia Fujimori Higuchi. Frente a esas consultas, Muñoz respondió que la situación judicial de Kenji Fujimori le impide involucrarse en cualquier escenario relacionado con la política.

    "Gente, recuerden que Kenji no puede estar en ninguna trifulca y menos si es política, que tenemos en él una condena de 4 años y 6 meses y por pagar una reparación civil de S/500,000.00; estamos trabajando duro para pagarla y cumplir completamente con el Estado. Opinen de lo que quieran, menos de política. Muchas gracias por su cariño. Felices Fiestas Patrias", aclaró Muñoz.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Ricardo Mendoza REAPARECE tras confesión de Kyara Villanella y le envía inesperado mensaje: "La invitación sigue en pie"

    ¿Cuál es la situación judicial de Kenji Fujimori?

    La explicación brindada por Erika Muñoz hace referencia a la sentencia emitida contra Kenji Fujimori por el denominado caso Mamanivideos. En junio de 2026, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión suspendida, además de imponerle 18 meses de inhabilitación tras hallarlo responsable del delito de tráfico de influencias reales agravado.

    Asimismo, la resolución judicial ratificó el pago de S/500.000 por concepto de reparación civil y estableció una serie de reglas de conducta que el excongresista deberá cumplir durante el periodo fijado por la justicia.

    Con estas declaraciones, la esposa de Kenji Fujimori buscó poner fin a las especulaciones surgidas tras la ceremonia de toma de mando y dejó en claro que la ausencia del exparlamentario obedeció a las restricciones derivadas de su actual situación judicial.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Por qué Kenji Fujimori NO APARECIÓ en la toma de mando de Keiko? Su esposa ROMPE EL SILENCIO y revela el VERDADERO motivo de su ausencia
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡LUTO EN LA MÚSICA PERUANA! Fallece querida cantante criolla a los 61 años tras dura batalla contra el cáncer

    ¡ESCÁNDALO! Comunidad Shipibo-Konibo ACUSA a diseñador del traje de Keiko Fujimori por apropiación cultural y él les responde: "Es un homenaje"

    Daniela Darcourt vive TERRIBLE MOMENTO al ser retirada del escenario en PLENO CONCIERTO en Barcelona: "Se va molesta"

    Sale a la luz el motivo de la salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz después de tres años en la orquesta

    Ricardo Mendoza REAPARECE tras confesión de Kyara Villanella y le envía inesperado mensaje: "La invitación sigue en pie"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;