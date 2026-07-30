¡LUTO EN LA MÚSICA PERUANA! Fallece querida cantante criolla a los 61 años tras dura batalla contra el cáncer

La música criolla peruana se encuentra de luto tras el fallecimiento de la destacada artista arequipeña que luchó contra el cáncer hasta sus 61 años.

La música criolla peruana atraviesa uno de sus momentos más tristes tras conocerse el fallecimiento de una de sus voces más representativas. La noticia enluta al ambiente artístico en plenas Fiestas Patrias y ha generado numerosas muestras de pesar entre seguidores, colegas y representantes de la cultura, quienes destacan el legado que deja una artista que dedicó gran parte de su vida a difundir las tradiciones musicales del país.

Famosa cantante criolla falleció a los 61 años tras una prolongada lucha contra el cáncer

La cantante arequipeña Rosa Amelia Vento, conocida artísticamente como Rosita Vento, falleció el pasado 28 de julio a los 61 años luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la intérprete se consolidó como una de las principales exponentes de la música criolla en Arequipa, llevando a distintos escenarios géneros tradicionales como el vals, la marinera, el festejo y la polca.

La cantante criolla Rosita Vento falleció el 28 de julio de 2026. Foto: Mirelia Quispe / URPI-LR

Su presencia era habitual en las serenatas por el aniversario de Arequipa y en las celebraciones por el Día de la Canción Criolla, eventos en los que conquistó al público con su talento y carisma. Además de su carrera artística, fue una activa promotora del criollismo y una defensora del trabajo de los músicos locales.

Hija del reconocido guitarrista Rolando Vento Frías, descubrió desde muy pequeña su pasión por el canto. Su hermana Brenda recordó con emoción los primeros años de la artista y la huella que dejó en quienes la conocieron.

La cantante criolla Rosita Vento falleció el 28 de julio de 2026. Foto: Mirelia Quispe / URPI-LR

"Transmitía mucha energía, hacía retumbar Arequipa. Desde muy pequeña siempre cantaba y ganaba concursos en el colegio", sostuvo. Durante su despedida, también destacó el compromiso que Rosita Vento mantuvo con la difusión de la música peruana: "Una mujer extraordinaria".

A lo largo de su carrera, la cantante participó en festivales, peñas y diversas actividades culturales que contribuyeron a fortalecer la identidad artística de Arequipa. Incluso tenía previsto ofrecer una presentación en Mollendo el mismo 28 de julio, reflejando la pasión que mantuvo por los escenarios hasta sus últimos días.

El vicepresidente de la Asociación Hijos de Arequipa, Juan Carlos Congona, recordó una de las principales preocupaciones que la artista expresaba respecto a la realidad de los músicos de la región.

"Nosotros los artistas no solo vivimos de nuestro arte en agosto por las fiestas. Todo el año queremos hacer presentaciones y encontramos mucha burocracia, además del escaso apoyo de las municipalidades para que nuestro arte sea valorado", precisó.