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Militar fue detenido con un arma a pocas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

El suboficial del Ejército Jhourchs Nolasco fue arrestado por presunta resistencia y desobediencia a autoridad.

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    Militar fue detenido con un arma a pocas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026
    Militar fue detenido con arma cerca de estrado en Desfile Militar | Foto: Difusión
    Militar fue detenido con un arma a pocas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

    La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó la detención de un individuo armado cerca del estrado principal de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. El detenido es el suboficial de primera Jhourchs Yhonatan Nolasco Valencia, quien fue aprehendido en flagrancia bajo el presunto cargo de resistencia y desobediencia a la autoridad como parte de un delito contra la administración pública.

    El incidente ocurrió alrededor de las 7.10 a. m. en las inmediaciones del pasaje Bremen con la avenida San Felipe, donde el militar llevaba un arma de fuego Brownings con el cargador vacío, además de dinero, un anillo y documentos personales. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría de Jesús María para las diligencias pertinentes.

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    Razones detrás de la detención del militar durante el desfile en la avenida Brasil

    Augusto Javier Ríos Tiravanti, jefe de la Inspectoría de la Policía Nacional, explicó a Panamericana TV que la intervención ocurrió debido a la actitud sospechosa del individuo, que incluía insultos a agentes y políticos presentes en el evento. Se negó a ser identificado y revisado por la PNP.

    Ríos también señaló que el suboficial poseía licencia para portar armas de fuego, pero no brindó más detalles esperando los resultados de la investigación. El caso fue notificado al Ministerio Público, el fuero militar y la Inspectoría General del Ejército.

    Perfil del militar detenido cerca del estrado de la Parada Militar 2026

    De acuerdo con la policía, el suboficial Jhourchs Nolasco es integrante de la Segunda División del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Rímac. La detención se realizó después de que se le viera armado a pocas cuadras del sitio donde se congregaban las autoridades.

    Aparte de sus documentos, el militar tenía consigo dos celulares, un reloj, un par de lentes y S/ 211. La PNP registró sus pertenencias luego de ser llevado a la comisaría de Jesús María, donde se evalúa su participación en el delito.

    Militar y el arma que portaba durante la Parada Militar
    Militar y el arma que portaba durante la Parada Militar

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    SOBRE EL AUTOR:
    Militar fue detenido con un arma a pocas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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