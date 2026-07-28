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Keiko Fujimori reacciona así tras el retiro de la oposición durante su discurso de toma de mando

Parlamentarios opositores a Keiko Fujimori mostraron fotos de víctimas de protestas y dejaron el hemiciclo antes del discurso de la mandataria.

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    Keiko Fujimori reacciona así tras el retiro de la oposición durante su discurso de toma de mando
    Keiko Fujimori reacciona tras ser abandonada
    Keiko Fujimori reacciona así tras el retiro de la oposición durante su discurso de toma de mando

    Keiko Fujimori, la nueva presidenta, reaccionó visiblemente molesta mientras los congresistas de la oposición abandonaban el hemiciclo al inicio de su discurso inaugural. Los parlamentarios opositores exhibieron imágenes de personas fallecidas en protestas antes de retirarse.

    Se destacó la participación de los parlamentarios Ruth Luque e Indira Huilca, quienes representan a Ahora Nación, mostrando las fotografías.

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    Keiko Fujimori
    Keiko Fujimori

    Como respuesta, los congresistas fujimoristas comenzaron a vitorear y aplaudir en apoyo al discurso de Fujimori. Además, los dignatarios extranjeros invitados a la ceremonia también se sumaron al respaldo hacia el oficialismo.

    A pesar de que Renovación Popular había declarado no alinearse con el oficialismo, Norma Yarrow y resto de los congresistas de la bancada celeste fueron vistos aplaudiendo a Fujimori junto con los integrantes fujimoristas y los invitados especiales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Keiko Fujimori reacciona así tras el retiro de la oposición durante su discurso de toma de mando
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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