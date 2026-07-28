Keiko Fujimori reacciona así tras el retiro de la oposición durante su discurso de toma de mando

Keiko Fujimori reacciona así tras el retiro de la oposición durante su discurso de toma de mandoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Keiko Fujimori, la nueva presidenta, reaccionó visiblemente molesta mientras los congresistas de la oposición abandonaban el hemiciclo al inicio de su discurso inaugural. Los parlamentarios opositores exhibieron imágenes de personas fallecidas en protestas antes de retirarse.
Se destacó la participación de los parlamentarios Ruth Luque e Indira Huilca, quienes representan a Ahora Nación, mostrando las fotografías.
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Como respuesta, los congresistas fujimoristas comenzaron a vitorear y aplaudir en apoyo al discurso de Fujimori. Además, los dignatarios extranjeros invitados a la ceremonia también se sumaron al respaldo hacia el oficialismo.
A pesar de que Renovación Popular había declarado no alinearse con el oficialismo, Norma Yarrow y resto de los congresistas de la bancada celeste fueron vistos aplaudiendo a Fujimori junto con los integrantes fujimoristas y los invitados especiales.