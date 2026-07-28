Keiko Fujimori reacciona así tras el retiro de la oposición durante su discurso de toma de mando

Parlamentarios opositores a Keiko Fujimori mostraron fotos de víctimas de protestas y dejaron el hemiciclo antes del discurso de la mandataria.

Keiko Fujimori, la nueva presidenta, reaccionó visiblemente molesta mientras los congresistas de la oposición abandonaban el hemiciclo al inicio de su discurso inaugural. Los parlamentarios opositores exhibieron imágenes de personas fallecidas en protestas antes de retirarse.

Se destacó la participación de los parlamentarios Ruth Luque e Indira Huilca, quienes representan a Ahora Nación, mostrando las fotografías.

Keiko Fujimori

Como respuesta, los congresistas fujimoristas comenzaron a vitorear y aplaudir en apoyo al discurso de Fujimori. Además, los dignatarios extranjeros invitados a la ceremonia también se sumaron al respaldo hacia el oficialismo.