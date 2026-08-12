¡ATENCIÓN! El 28 de agosto será DÍA NO LABORABLE en Perú: ¿qué trabajadores serán beneficiados y cuál es el motivo?

El 28 de agosto será día cívico no laborable en una región del Perú . Conoce quiénes tendrán descanso, cuál es el motivo y qué establece la Ley N.º 23849.

Conoce quiénes tendrán descanso, cuál es el motivo y qué establece la Ley N.º 23849. | Composición: Wapa / Andina - Gemini

Conoce quiénes tendrán descanso, cuál es el motivo y qué establece la Ley N.º 23849. | Composición: Wapa / Andina - Gemini

Agosto traerá una fecha especial para un grupo de trabajadores del país que podrá alejarse de sus actividades habituales por una jornada. La medida está relacionada con una importante celebración histórica y tiene un alcance específico. Pero, ¿quiénes podrán realmente disfrutar de este día libre y por qué se estableció? A continuación, conoce todos los detalles para saber si te corresponde.

¿Por qué el 28 de agosto será día no laborable?

De acuerdo con la Ley N.º 23849, vigente desde 1984, el viernes 28 de agosto está establecido como “día cívico no laborable” en el departamento de Tacna, debido a la conmemoración de su reincorporación al territorio peruano.

La fecha tiene un importante significado histórico para la llamada Ciudad Heroica, pues recuerda el retorno de Tacna al Perú ocurrido el 28 de agosto de 1929. Este hecho se concretó después de la firma del Tratado de Lima, que puso fin al periodo de administración chilena de la ciudad tras la Guerra del Pacífico.

La normativa también contempla la realización de actividades destinadas a mantener viva la memoria de este acontecimiento histórico y reforzar los valores cívicos entre la población.

"En la fecha memorable a que se refiere el artículo precedente, será obligatoria la realización de actuaciones cívicas en los colegios, universidades, cuarteles, buques de la Armada, etc", establece la ley.

De esta manera, el 28 de agosto de 2026 no será un día no laborable para todo el territorio nacional, sino una jornada especial establecida exclusivamente para Tacna por motivo de su reincorporación al Perú.

¿Quiénes tendrán el día libre este 28 de agosto?

La disposición beneficia principalmente a los trabajadores que desarrollan sus actividades en Tacna, por lo que quienes se encuentren en otras regiones del país deberán acudir a sus centros de trabajo con normalidad, siempre que no exista una disposición particular de sus empleadores.

Esto significa que trabajadores de Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Piura, entre otras regiones, no podrán considerar el 28 de agosto como un día libre general.

La Ley N.º 23849 también establece que las instituciones educativas y diferentes organizaciones de la región deben participar en las actividades cívicas vinculadas con la conmemoración.

Por ello, si resides o trabajas en Tacna, esta fecha sí representa una jornada especial; mientras que para el resto del país se mantiene como un día laborable habitual.

¿Cuáles son los feriados nacionales que quedan en 2026?

Si el 28 de agosto no te corresponde porque vives en otra región, todavía quedan varias fechas del calendario oficial que permitirán disfrutar de feriados durante los últimos meses del año.