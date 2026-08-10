¿Habrá trabajo normal? El Gobierno responde los rumores y establece su posición oficial acerca de la fiesta de Santa Rosa .

¿Se cancela el feriado del 30 de agosto? Gobierno informa qué pasará con Santa Rosa de Lima | Composición Wapa

¿Se cancela el feriado del 30 de agosto? Gobierno informa qué pasará con Santa Rosa de Lima | Composición Wapa

¡Atención, población! Ante la proximidad del feriado nacional del 30 de agosto, jornada en que se honra el Día de Santa Rosa de Lima, han surgido inquietudes sobre su posible cancelación a raíz de anuncios realizados por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. En este artículo, te explicamos todos los detalles involucrados.

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El feriado nacional del 30 de agosto, que celebra el Día de Santa Rosa de Lima, permanecerá inalterado en el calendario. Esto se debe a que la iniciativa gubernamental de ajustar algunos días festivos comenzaría a regir recién en 2027.

"La intención es que sea aplicable durante todo el año 2027. Es decir, todos los peruanos tendríamos claridad este año sobre los feriados del año 27", afirmó Cuba.

Además, la disposición anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene como objetivo cambiar la cantidad de feriados en el país, sino redistribuirlos para fomentar fines de semana largos que impulsen el turismo nacional y aumenten la eficiencia laboral tanto en el sector público como privado.

¿Cuántos feriados nacionales restan en Perú para 2026?

Tras transcurrir agosto de 2026, el calendario nacional designa los siguientes días como feriados: