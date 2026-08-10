Carlos Alcántara explicó su interés en Shirley Arica y qué sucedió tras conocerla, abordando también sus preferencias cuando inicia una relación.

Carlos Alcántara se refirió sobre su primer encuentro con Shirley Arica: “Ya no estoy para juegos” | Composición Wapa

Carlos Alcántara se refirió sobre su primer encuentro con Shirley Arica: “Ya no estoy para juegos” | Composición Wapa

Carlos Alcántara recientemente abordó su vida amorosa y, específicamente, la atracción que siente por Shirley Arica. En una entrevista con Trome, narró que decidió acercarse a ella por un interés genuino y reconoció sentirse atraído por su personalidad.

Durante la charla, el actor enfatizó que aunque no está en busca de enamorarse inmediatamente, cree que el amor llegará cuando tenga que hacerlo. Además, mencionó que prefiere ser directo en lugar de dar rodeos cuando una mujer le interesa.

Carlos Alcántara muestra interés en Shirley Arica: "Me gustaría besarla"

El actor confirmó que entre él y Shirley Arica hay una cierta atracción luego de haberse reunido. Al preguntarle sobre su relación, hizo alusión a situaciones que ya son del conocimiento público.

"Han visto lo que ocurrió. La observo cuando habla y deseo besarla", confesó el conocido Cachín refiriéndose a la 'Chica realidad'. También mencionó que le expresó claramente su interés diciendo: "Me gustas".

Relató que su participación en el programa de la ganadora de 'La granja VIP Perú' tenía como propósito principal conocerla mejor. No obstante, aclaró que los avances en su relación dependen de ambos. Agregó que en otra emisión televisiva, a ella se le preguntó sobre él y respondió que entre ellos "nada que ver".

¿Qué prefiere Carlos Alcántara en una pareja?

Carlos Alcántara afirmó no tener restricciones de edad para sentir atracción, y destacó que, aunque le preguntaron sobre su preferencia por mujeres jóvenes, eso no indica que busque una pareja joven.

Reveló también que conoció a una mujer mayor que lo cautivó no solo físicamente, sino por su forma de conversar, su trato y el perfume que usaba.