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Ethel Pozo toma RADICAL decisión al descubrir que Julián Alexander la 'ENGAÑÓ' de la PEOR forma: "No te lo voy a perdonar nunca"

Julián Alexander, el esposo de Ethel Pozo, la sorprendió al exponer que tuvo que mentirle en el inicio de su relación.

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    Ethel Pozo toma RADICAL decisión al descubrir que Julián Alexander la 'ENGAÑÓ' de la PEOR forma: "No te lo voy a perdonar nunca"
    Ethel Pozo descubre 'engaño' de Julián Alexander | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube
    Ethel Pozo toma RADICAL decisión al descubrir que Julián Alexander la 'ENGAÑÓ' de la PEOR forma: "No te lo voy a perdonar nunca"

    Ethel Pozo y su esposo Julián Alexander disfrutaron de una salida romántica tras un año sin tiempo a solas, lo que les permitió hablar abiertamente sobre su matrimonio. Durante una sesión de preguntas en el canal de YouTube de Ethel, su esposo dejó al descubierto la mentira que le dijo y ella reaccionó.

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    Ethel Pozo descubre ‘mentira’ de Julián Alexander y reacciona

    Cuando Ethel Pozo le preguntó qué "mentira piadosa" había utilizado para conseguir una cita, Julián admitió que fue sobre su edad. "Te dije que era mayor", reveló, explicando que temía que la hija de Gisela Valcárcel no saliera con él si supiera su edad real.

    En medio de la cita, Julián y Ethel participaron en varias dinámicas que revelaron detalles de su relación, incluyendo lo que él le confesó la primera vez que se conocieron.

    Aunque solo se llevan tres años, el productor decidió presentarse como mayor para que ella no lo considerara demasiado joven. "Rápidamente evalué la situación. Me llevas 4 años… Si le digo que me lleva 4, pensará que soy muy joven", explicó.

    Sorprendida, Ethel replicó: "Entonces mentiste", expresando su molestia. Más adelante, reflexionó sobre el asunto en el confesionario: "Él dice que fue una mentira piadosa, o no hubiéramos salido; pero ¿por qué mentir, Julián? Te añades dos años. No te lo perdono nunca", dijo.

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    Ethel Pozo reprocha a Julián Alexander por olvidar una fecha clave

    Durante su cita, otro momento tenso surgió cuando Ethel Pozo criticó a Julián Alexander por no recordar desde cuándo eran pareja. "Me doy cuenta que no sabes desde cuándo somos enamorados, porque poco después es tu cumpleaños", le señaló.

    El productor intentó aclarar, pero se equivocó. Ethel le recordó que empezaron su relación un 6 de abril.

    Julián justificó en el confesionario cómo, tras el matrimonio, esa fecha había perdido relevancia: "Una vez casados, se renueva con la fecha de matrimonio. Ya la otra fecha no importa, importa la del matrimonio", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ethel Pozo toma RADICAL decisión al descubrir que Julián Alexander la 'ENGAÑÓ' de la PEOR forma: "No te lo voy a perdonar nunca"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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