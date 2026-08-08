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César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, rompe su silencio desde la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña: "Pido respetar..."

El antiguo líder musical de La Bella Luz emitió un comunicado desde la clandestinidad, solicitando respeto tras la denuncia de la cantante Naldy Saldaña por presuntos tocamientos.

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    César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, rompe su silencio desde la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña: "Pido respetar..."
    César Sánchez se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, rompe su silencio desde la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña: "Pido respetar..."

    César Sánchez Chavesta, quien dirigía musicalmente a La Bella Luz, ha vuelto a la palestra tras ser denunciado por la cantante Naldy Saldaña por presuntos tocamientos. En un comunicado que su abogado compartió, Sánchez se refirió a su situación legal, afirmando que corresponde a las autoridades determinar su culpabilidad conforme a la normativa vigente.

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    César Sánchez realiza comunicado controversial tras denuncia de Naldy Saldaña

    Este comunicado se hizo público tras la decisión del grupo cumbiero de apartarlo mientras se investigan los hechos. El músico aceptó esta resolución y se comprometió a cooperar con las investigaciones pertinentes sobre las alegaciones en su contra.

    Comunicado de César Sánchez tras ser denunciado por Naldy Saldaña.
    Comunicado de César Sánchez tras ser denunciado por Naldy Saldaña.

    Radio La Karibeña informó sobre el acceso al comunicado del abogado de César Sánchez, donde el exdirector musical habló sobre la denuncia presentada por Naldy Saldaña.

    "Toda acusación que sugiera actos contra la libertad y dignidad personal requiere un tratamiento con extrema seriedad, asegurando los derechos de todos los involucrados y respetando el proceso debido", detalla el comunicado atribuido a la defensa de Sánchez.

    César Sánchez declaró que seguirá la decisión de La Bella Luz de separarlo temporalmente de sus funciones. El comunicado explica que esta medida facilitará el desarrollo de las investigaciones para que las autoridades evalúen las pruebas presentadas.

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    César Sánchez pide objetividad en las investigaciones

    César Sánchez hizo un llamado para que el abordaje público de la denuncia de Naldy Saldaña se maneje con cuidado. Solicitó que el asunto no se considere resuelto hasta que las autoridades hayan revisado toda la evidencia y tomen una decisión sobre la existencia de responsabilidades.

    "Las entidades encargadas decidirán, con base en las pruebas aportadas, si existe algún tipo de responsabilidad según lo estipula la ley", se menciona en el documento.

    SOBRE EL AUTOR:
    César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, rompe su silencio desde la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña: "Pido respetar..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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