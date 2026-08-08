¡LE RESPONDIÓ CON TODO! Magaly Medina RESPALDA a Naldy Saldaña y rechaza las insinuaciones de Óscar Custodio: "Es su problema..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Magaly Medina ha salido en defensa de Naldy Saldaña luego de que surgieran críticas hacia la cantante en relación con su vida amorosa y su reputación. Desde su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora puntualizó que esos comentarios desvían el enfoque del testimonio aportado por la artista.
Con decisión, la periodista expresó que las relaciones personales de una mujer no deben ser argumentos para desacreditar una denuncia. Según Medina, es fundamental centrarse en los hechos que Naldy ha detallado y no en su historia personal.
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Magaly critica el enfoque sobre la vida personal de Naldy
En su defensa, la conductora rechazó que se intente desacreditar a Naldy Saldaña valiéndose de sus antiguas relaciones amorosas. Destacó que cada individuo tiene derecho a sus decisiones personales sin que éstas definan la validez de su palabra.
“Si ella ha tenido mil enamorados, es su problema”, afirmó Magaly Medina refiriéndose a los comentarios sobre la vida amorosa de la intérprete.
Magaly también criticó que la atención se haya dirigido a la reputación de Naldy, en lugar de examinar lo que ha relatado sobre el comportamiento de su antiguo jefe.
“No estamos discutiendo su reputación o pasado”, destacó.
Magaly recuerda el relato de Naldy
Medina también resaltó una vez más el relato proporcionado por la cantante, quien afirmó que su jefe en ese momento mostró un comportamiento inadecuado.
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La conductora afirmó que siempre debería respetarse el consentimiento y que un no de una mujer debe ser suficiente para detener cualquier intento indeseado. “Si una mujer dice no, es no”, enfatizó.
Para concluir, Medina cuestionó la reacción de los responsables de la orquesta tras los comentarios de Naldy Saldaña y solicitó que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. La presentadora expresó además su esperanza de que “todo el rigor de la ley alcance a estas personas”, incluyendo a quienes pudieran haber sido partícipes de la situación.