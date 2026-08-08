¡ESCÁNDALO! Exesposa del animador de La Bella Luz muestra CHATS y acusa a Naldy Saldaña de tener relación CLANDESTINA con él: "Ella tenía su novio"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Qué escándalo! En medio de la atención mediática hacia la orquesta La Bella Luz, la exesposa del animador José Burga decidió hablar y denunciar una acusación sobre una posible infidelidad dentro del grupo. La mujer reveló capturas de chats de WhatsApp que podrían confirmar un supuesto romance clandestino entre el animador y la cantante Naldy Saldaña, a pesar de que ella también tiene una relación. Es importante señalar que esta situación no está relacionada con las investigaciones en torno al caso de César Sánchez.
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Exesposa acusa al animador de La Bella Luz de serle infiel con Naldy Saldaña
Durante una conversación en el programa 'La calle no calla' de Panamericana TV, la ex del animador reveló que su relación terminó cuando descubrió que él mantenía un lazo secreto con Naldy Saldaña, quien también está en una relación.
"Nuestra relación terminó porque encontré mensajes con ella. Como cualquier pareja, teníamos problemas, pero nunca llegamos al final. Me di cuenta de muchas cosas... Un día él vino a verme medio ebrio y aproveché porque se quedó dormido. Sentía que algo estaba pasando, revisé su celular y encontré mensajes con Naldy. Estaban en una relación y ella también tiene pareja", explicó la exesposa del animador de La Bella Luz.
Entre los mensajes intercambiados por la cantante y el animador José Burga se pueden leer apodos como 'cosito' y 'amor'. En uno de los mensajes, la cantante sugería verse en el mismo lugar que antes: "Dije de vernos donde la última vez, estamos a 12 minutos del evento".
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Exesposa del animador de La Bella Luz enfrentó a Naldy Saldaña por involucrarse en su relación y así reaccionó
La mujer aseguró que al enterarse de esta supuesta relación, decidió llamar a la joven cantante, quien solo atinó a llorar y pedirle disculpas por lo que habría hecho a sus espaldas.
"Hablé con ella en su momento, la llamé. Ella solo lloraba. Me pidió disculpas y le dije ‘no expongo esto porque eres mujer y tengo hijas mujeres, pero cuídate, esto no está bien’", recordó la exesposa de José Burga.