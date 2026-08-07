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Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusación de relación clandestina con director de La Bella Luz y advierte a su esposa: "Al tanto de todo"

La cantante respondió a las acusaciones de Mary Meza sobre una supuesta relación con César Sánchez Chavesta, negando las afirmaciones y tildándolas de difamación.

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    Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusación de relación clandestina con director de La Bella Luz y advierte a su esposa: "Al tanto de todo"
    Naldy Saldaña le responde la esposa del exdirector de La Bella Luz | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusación de relación clandestina con director de La Bella Luz y advierte a su esposa: "Al tanto de todo"

    La polémica en torno al caso de Naldy Saldaña continúa sumando nuevos capítulos. Luego de que Mary Meza, esposa del exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, asegurara públicamente que la cantante habría mantenido una relación clandestina con su esposo, la artista decidió pronunciarse y rechazó tajantemente esas afirmaciones. Además, anunció que ya inició acciones legales al considerar que se trata de una grave difamación.

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    ¿Qué respondió Naldy Saldaña tras ser acusada de mantener una relación clandestina con César Sánchez?

    Durante una nueva entrevista con Magaly Medina, Naldy Saldaña negó categóricamente las declaraciones realizadas por Mary Meza, quien afirmó que la cantante habría sostenido un romance con el exdirector musical de La Bella Luz. La intérprete aseguró que las acusaciones carecen de sustento y confirmó que su equipo legal ya viene evaluando el caso para proceder por la vía correspondiente.

    "Es muy lamentable, muy triste. Me da mucha tristeza ver a la señora realmente", manifestó inicialmente. Posteriormente, reveló que sus abogados ya se encuentran trabajando en el caso debido a la gravedad de las afirmaciones difundidas públicamente.

    "Y lo único es que mis abogados ya están al tanto de todo, ya se están encargando porque eso es difamación directa a nivel nacional. Ellos van a tomar cartas en el asunto porque es algo bastante grave", sentenció.

    Cabe recordar que Mary Meza sostuvo que su esposo y la cantante habrían mantenido una relación sentimental e incluso intentó justificar las imágenes difundidas sobre el presunto acoso.

    "Mi esposo ha llevado una relación clandestina con la señorita... de situaciones como se ha visto en las cámaras... la señorita ha tenido otras relaciones clandestinas con otros integrantes del grupo", expresó.

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    Naldy Saldaña se pronuncia sobre las disculpas del dueño de La Bella Luz y el avance de la investigación

    En otro momento de la entrevista, la cantante también fue consultada por las recientes disculpas públicas ofrecidas por Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz, tras la controversia generada por el caso.

    Al respecto, Naldy Saldaña señaló que su intención nunca ha sido perjudicar a terceros, sino exponer la situación que asegura haber vivido y permitir que las autoridades continúen con las investigaciones.

    "Creo que yo siempre traté de no culpar a nadie, de no hacer daño. Yo solo traté de poder mostrar lo que viví, la injusticia, mi verdad. Solamente quiero decir que procesa, que se cumpla, que las autoridades me sigan ayudando", sostuvo.

    Finalmente, la artista informó que el proceso legal contra César Sánchez Chavesta continúa avanzando y reiteró su pedido para que las autoridades puedan ubicar al exdirector musical y el caso siga su curso.

    "El proceso está avanzando. Estuve conversando con mis abogados. Solo pido a todas las mujeres que sigamos luchando para que se haga justicia con este hombre, porque aún no se sabe dónde está. Lo único que pido y estoy buscando es justicia", precisó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusación de relación clandestina con director de La Bella Luz y advierte a su esposa: "Al tanto de todo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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