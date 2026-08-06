Difunden INDIGNANTE AUDIO de dueño de La Bella Luz reprochando a Naldy Saldaña por reunir pruebas contra exdirector: "Tú estás buscando que..."

Durante el diálogo, Custodio cuestiona la intención de la cantante Naldy Saldaña al preguntar si habría tomado acciones si ella hubiera denunciado sin evidencia.

Audio deja mal parado a dueño de La Bella Luz | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Audio deja mal parado a dueño de La Bella Luz | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

La polémica alrededor de La Bella Luz continúa creciendo tras la difusión de un audio protagonizado por Óscar Custodio y Naldy Saldaña. El material fue presentado por 'Magaly TV La Firme' y mostró una conversación privada entre el propietario de la agrupación y la exintegrante. La grabación generó críticas debido a los cuestionamientos que habría realizado el empresario sobre las pruebas reunidas por la cantante. El diálogo ocurrió en medio de la denuncia de presunto acoso contra el exdirector musical César Sánchez.

¿Qué dijo Óscar Custodio a Naldy Saldaña en el audio difundido por 'Magaly TV La Firme'?

Durante la emisión del programa, se revelaron fragmentos de la conversación que mantuvieron Óscar Custodio y Naldy Saldaña, quien buscaba conocer cuál habría sido la reacción de la empresa si ella hubiera contado lo ocurrido sin presentar registros audiovisuales como respaldo.

La cantante consultó al dueño de La Bella Luz sobre si el exdirector musical habría sido retirado de la agrupación en caso de que ella hubiera informado la situación sin contar con pruebas.

"Pero si yo le decía esto, ¿usted lo iba a botar o algo?", fue la pregunta que realizó Naldy Saldaña durante la conversación.

Sin embargo, la respuesta del empresario sorprendió, pues cuestionó si la intención de la joven era lograr la salida del exintegrante de la orquesta: "¡Ah! ¿Tú estás buscando que lo bote, o algo así? Tú me estás diciendo que lo bote ¿no?... ¿o has estado buscando eso? No entiendo".

En otro momento del diálogo, la cantante expresó su preocupación por lo que podría ocurrir con otras mujeres que ingresen a trabajar a la agrupación si no se tomaban medidas frente a la situación que ella denunció.

"Don Óscar ¿se está dando cuenta de la gravedad de las cosas? O sea está teniendo a una persona que a cualquier chica que ingrese le puede hacer lo mismo", increpó.

Ante ello, Custodio respondió con una frase que también llamó la atención durante la difusión del audio: "Bueno eso es lo que tú puedes...".

Audio de Óscar Custodio genera cuestionamientos por sus comentarios sobre las pruebas de Naldy Saldaña

La conversación continuó y uno de los momentos más controversiales ocurrió cuando Naldy Saldaña dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que, según su versión, los hechos denunciados pudieran repetirse con otras integrantes de la agrupación.

"No voy a permitir el que el señor siga haciendo lo mismo", advirtió la joven. Luego de esta afirmación, Óscar Custodio centró nuevamente la conversación en la forma en la que la cantante consiguió las imágenes que posteriormente presentó como parte de su denuncia.

"No hay necesidad como te digo de grabar, así lo estás exponiendo al chico porque nadie puede entrar al lugar donde se han instalado las cámaras", se le escucha responder al empresario.

Finalmente, otra de las frases que generó reacciones fue cuando el dueño de La Bella Luz aseguró que la situación correspondía a un asunto personal y no empresarial.