Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Tragedia en Nasca: esto dijo la empresa aérea tras el fatal accidente que dejó 13 fallecidos: "Hemos mantenido...

Naldy Saldaña SE QUEBRÓ al relatar presuntos tocamientos indebidos y lanza fuerte reclamo contra La Bella Luz: "Me siento sola"

La cantante rompió su silencio y acusó al director musical y primo de Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, de presuntos tocamientos indebidos. Además, afirmó que tuvo que renunciar por la falta de apoyo de la agrupación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Naldy Saldaña SE QUEBRÓ al relatar presuntos tocamientos indebidos y lanza fuerte reclamo contra La Bella Luz: "Me siento sola"
    Naldy Saldaña salió a denunciar a director musical de La Bella Luz. | Composición Wapa
    Naldy Saldaña SE QUEBRÓ al relatar presuntos tocamientos indebidos y lanza fuerte reclamo contra La Bella Luz: "Me siento sola"

    Naldy Saldaña, en una emotiva declaración, reveló que fue víctima de presunto acoso por parte de César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, quien, según ella, intentó besarla sin su consentimiento durante un ensayo. Pese a comunicar lo sucedido, no encontró el respaldo esperado de los líderes de la orquesta, lo que la llevó a renunciar.

    La artista continuó en la orquesta varias semanas tras la denuncia, con la esperanza de una respuesta, aunque afirma que nada cambió y que su presunto agresor permaneció en su cargo. "Hablé muchas veces con don Óscar y no se hacía nada, solo me decían: 'Tranquila, supéralo paulatinamente'", recordó.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡NADIE LO ESPERABA! Keiko Fujimori revela el INESPERADO paquete que Karen Schwarz le envió a Palacio y desata una ola de reacciones: "Me sentí..."

    Naldy Saldaña revela por qué dejó La Bella Luz tras su denuncia

    En una entrevista para 'Magaly TV, la firme', Saldaña detalló que denunció a Sánchez el 19 de junio. A pesar de haber informado del incidente, no recibió el apoyo deseado de los directivos de La Bella Luz, razón por la que decidió renunciar, aunque nunca fue su intención dejar el grupo.

    "Estoy sola, no puedo verlo, me hace sentir incómoda. No hay cambios. Por eso renuncié a don Óscar después de hablar muchas veces sin soluciones; solo recibía un 'Supéralo despacio'", expresó conmocionada.

    Sintió gran vulnerabilidad y no sabía a quién acudir para pedir apoyo. "No sabía a quién decirle, quién podía ayudarme, me sentía muy expuesta", indicó. Afirmó que, a pesar de la denuncia, el acusado permaneció en el grupo aunque no volvió a acercársele.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡DRAMA FAMILIAR! Hermana de Jaime Bayly protagoniza fuerte disputa con su madre por la herencia: “Tienen que darme más dinero”

    Naldy Saldaña presenta pruebas tras su acusación

    La cantante, entre lágrimas, narró que el acoso ocurrió durante un ensayo en San Juan de Lurigancho. "Él intentó besarme y tocarme... Logré zafarme, pero regresé con miedo creyendo que me diría algo, y volvió a tomarme con más fuerza", explicó Saldaña, quien tuvo que forcejear para liberarse.

    Dijo que el presunto acoso comenzó meses antes. "Él me expresó que le gustaba, que nadie lo sabría", recordó. Añadió que el acoso era constante: "Evitaba usar el baño. Siempre intentaba tocarme", afirmó.

    La falta de apoyo finalmente la hizo dejar la agrupación. "No quería irme del grupo; por eso trabajé un mes más a pesar de todo y de no sentirme respaldada", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Naldy Saldaña SE QUEBRÓ al relatar presuntos tocamientos indebidos y lanza fuerte reclamo contra La Bella Luz: "Me siento sola"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Integrantes de Papillón NO CALLAN MÁS tras las acusaciones de acoso y hostigamiento de Mafer Portugal

    ¡NADIE LO ESPERABA! Keiko Fujimori revela el INESPERADO paquete que Karen Schwarz le envió a Palacio y desata una ola de reacciones: "Me sentí..."

    Andrea San Martín sufre DOLOROSA PÉRDIDA en caída de avioneta en Nasca y revela su ÚLTIMA conversación: "Se me rompió el corazón"

    Andrea San Martín y el FATÍDICO accidente aéreo en la FAP que acabó con la vida de su padre

    'ECHAN' a Mark Vito del Perú y encargan el REGRESO a su país tras anunciar su nuevo cargo en medio de reencuentro con Keiko Fujimori

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;