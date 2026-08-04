Naldy Saldaña SE QUEBRÓ al relatar presuntos tocamientos indebidos y lanza fuerte reclamo contra La Bella Luz: "Me siento sola"

La cantante rompió su silencio y acusó al director musical y primo de Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz , de presuntos tocamientos indebidos. Además, afirmó que tuvo que renunciar por la falta de apoyo de la agrupación.

Naldy Saldaña, en una emotiva declaración, reveló que fue víctima de presunto acoso por parte de César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, quien, según ella, intentó besarla sin su consentimiento durante un ensayo. Pese a comunicar lo sucedido, no encontró el respaldo esperado de los líderes de la orquesta, lo que la llevó a renunciar.

La artista continuó en la orquesta varias semanas tras la denuncia, con la esperanza de una respuesta, aunque afirma que nada cambió y que su presunto agresor permaneció en su cargo. "Hablé muchas veces con don Óscar y no se hacía nada, solo me decían: 'Tranquila, supéralo paulatinamente'", recordó.

Naldy Saldaña revela por qué dejó La Bella Luz tras su denuncia

En una entrevista para 'Magaly TV, la firme', Saldaña detalló que denunció a Sánchez el 19 de junio. A pesar de haber informado del incidente, no recibió el apoyo deseado de los directivos de La Bella Luz, razón por la que decidió renunciar, aunque nunca fue su intención dejar el grupo.

"Estoy sola, no puedo verlo, me hace sentir incómoda. No hay cambios. Por eso renuncié a don Óscar después de hablar muchas veces sin soluciones; solo recibía un 'Supéralo despacio'", expresó conmocionada.

Sintió gran vulnerabilidad y no sabía a quién acudir para pedir apoyo. "No sabía a quién decirle, quién podía ayudarme, me sentía muy expuesta", indicó. Afirmó que, a pesar de la denuncia, el acusado permaneció en el grupo aunque no volvió a acercársele.

Naldy Saldaña presenta pruebas tras su acusación

La cantante, entre lágrimas, narró que el acoso ocurrió durante un ensayo en San Juan de Lurigancho. "Él intentó besarme y tocarme... Logré zafarme, pero regresé con miedo creyendo que me diría algo, y volvió a tomarme con más fuerza", explicó Saldaña, quien tuvo que forcejear para liberarse.

Dijo que el presunto acoso comenzó meses antes. "Él me expresó que le gustaba, que nadie lo sabría", recordó. Añadió que el acoso era constante: "Evitaba usar el baño. Siempre intentaba tocarme", afirmó.