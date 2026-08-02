Andrea San Martín sufre DOLOROSA PÉRDIDA en caída de avioneta en Nasca y revela su ÚLTIMA conversación: "Se me rompió el corazón"

Andrea San Martín enfrenta un duro momento tras la tragedia del accidente de avioneta en Nasca, que dejó 13 víctimas, incluyendo a alguien muy importante de su vida.

Andrea San Martín atraviesa un momento de profundo dolor tras conocer la tragedia ocurrida por la caída de una avioneta en Nasca, accidente que cobró la vida de 13 pasajeros, entre ellos, una persona muy cercana a ella. A través de sus redes sociales, la exchica reality compartió un extenso y emotivo mensaje en el que recordó el vínculo que mantenía con la víctima desde su infancia y pidió a sus seguidores elevar una oración en su memoria. Además, reveló que había conversado con ella apenas unas semanas antes del fatal desenlace.

¿Qué pasó con Andrea San Martín tras la caída de la avioneta en Nasca?

La influencer utilizó sus historias de Instagram para expresar el impacto que le causó enterarse del accidente aéreo registrado en Nasca. Según relató, recibió la noticia mientras se encontraba reunida con otra amiga de Talara y no pudo ocultar la tristeza al saber que entre las víctimas se encontraba Irenka, una joven con quien compartió gran parte de su niñez en la Villa FAP.

Comunicado de la influencer en redes

"Ayer con extrema pena en medio de una reunión justo con otra amiga de Talara nos enteramos del accidente con la avioneta en nazca, donde de copiloto estaba Irenkita con quien crecimos también en la Villa FAP, hija de dos tios maravillosos, con una familia tan linda que para mí siguen siendo mi familia talareña con la que hasta el dia de hoy siempre mantenemos contacto", se lee al inicio de su mensaje.

Conmovida por la irreparable pérdida, Andrea pidió a sus seguidores dedicar una oración por el descanso del alma de su amiga y recordó con cariño a quienes formaron parte de esa etapa especial de su vida.

"Se me rompió el corazón, y de corazón les escribo para pedir una oración en su nombre, siendo lo minimo que merece su alma tan buena. Niñ@s con los que creci y que son parte de la etapa mas hermosa de mi infancia", precisó.

Andrea San Martín revela cuál fue la última conversación que tuvo con su amiga

En otra parte de su publicación, la modelo reflexionó sobre lo inesperada que puede ser la vida y recordó que ya había enfrentado un dolor similar tras el fallecimiento de su padre. Asimismo, lamentó que personas con tanta bondad partan de manera tan repentina.

"Es difícil de creer cómo la vida cambia de un momento a otro y lo vivimos cuando mi papa falleció. Uno no logra entender como seres humanos tan buenos y nobles nos dejen así de rápido, sin embargo, son cosas que pasan y deseo puedan ayudarme con esa oración para ella y su familia", dijo conmovida.

Andrea también reveló que había mantenido contacto con Irenka hace apenas unas semanas. Según explicó, su amiga siempre le recordaba las actividades de la catequesis de su hija Maia, ya que tanto ella como su madre colaboraban activamente con la iglesia. La exchica reality confesó que le resulta muy doloroso aceptar que alguien con tantos años por delante ya no esté presente y recordó que, dentro de la familia FAP, este tipo de tragedias han marcado a muchas personas unidas por la pasión de la aviación.

"Hasta ahora no puedo creer que hablamos hace un par de semanas, ella siempre me hacia acordar todos los eventos de la catequesis de Maia porque su mami apoya en la iglesia de ahi y ella también fue catequista. Duele imaginar que un ser con tantos años de vida por delante deje de estar con nosotros ahora, pero también no es la primera vez que como familia FAP vemos atravesar por este dolor a amigos, tios y familiares cercanos que comparten la pasión de volar", confesó.

Finalmente, Andrea San Martín destacó la fortaleza y unión que caracteriza a la comunidad de la Fuerza Aérea del Perú en momentos tan difíciles, enviando un mensaje de solidaridad para todos los familiares y amigos afectados por esta tragedia.