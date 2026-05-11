Brando Gallesi, exactor de América Televisión, revela que se quedó sin ahorros y pide ayuda económica: "No estoy pidiendo mucho"

El joven actor , famoso por su papel en series como ‘Maricucha’ y ‘El regreso de Lucas’, reveló que a los 19 años llegó a percibir entre S/20.000 y S/30.000. "No estaba preparado para manejar esa cantidad de dinero porque vengo de una familia de bajos ingresos", explicó.

Contrario a lo que se podría pensar, no todos los artistas gozan de estabilidad económica, a pesar de su fama y seguidores en redes sociales. Algunos enfrentan dificultades debido a la falta de proyectos o al mal manejo de las ganancias que obtuvieron durante sus carreras. Este es el caso del actor Brando Gallesi, quien recientemente compartió su situación actual, que no es favorable.

Brando Gallesi utilizó su cuenta de TikTok para narrar su experiencia y cómo el arte y la cultura han sido su refugio. Desde producciones como 'El regreso de Lucas', 'Dos hermanas' y 'Maricucha', él contó que en su juventud obtuvo ingresos mensuales de entre S/20.000 y S/30.000 colaborando con reconocidas marcas.

"Mis ingresos fueron significativos, pude apoyar a mi familia y afrontar el confinamiento. Siendo tan joven, estaba entre los que más ganaban en ese momento (...) sin embargo, no estaba preparado para gestionar tal cantidad de dinero debido a que mi formación financiera era nula", dijo, refiriéndose a sus orígenes humildes.

Brando Gallesi fue parte de 'El gran chef: famosos'. Foto: Prensa/Latina

Brando Gallesi busca apoyo de sus seguidores

En un video posterior, el ahora joven de 23 años explicó que dejó su ámbito en las redes para dedicarse a nuevos proyectos vinculados al arte. Optó por tomar un descanso en 2023 para centrarse en su desarrollo personal, utilizando sus ahorros durante este periodo.

Frente a esta situación, algunos seguidores le sugirieron entregar su información bancaria para colaborarle. "Si quieren ayudar, será bien recibido; aquí tienen mi QR. Es la primera vez que hago esto. Lo acepto y agradezco con toda humildad. Sinceramente, no pido mucho. Cada sol cuenta, para alimentarnos a mí y a la gorda", expresó Gallesi con gratitud.