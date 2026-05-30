Horóscopo de HOY domingo 31 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este domingo 31 de mayo del 2026.

Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 31 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este domingo. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este domingo (21 de marzo-20 de abril)

Podrías sentir que una discusión pasada resurge en el hogar. No afiles cuchillos y evita responder ante lo que puede parecer un ataque. Has salido de conflictos y estos no deben regresar.

Horóscopo Tauro este domingo (21 de abril-21 de mayo)

Una cita relámpago o un encuentro fugaz podría animarte, pero ten en cuenta que la experiencia posiblemente sea pasajera. Si no está en tu naturaleza vivir solo el momento, debes evitarlo.

Horóscopo Géminis este domingo (22 de mayo-21 de junio)

Es posible que surjan recuerdos de experiencias amorosas que no fueron positivas. Evita que esas vivencias pasadas influyan en tus decisiones presentes. Todo ha cambiado para bien.

Horóscopo Cáncer este domingo (22 de junio-22 de julio)

Hoy puedes sanar las tensiones que has tenido con ese familiar mediante un diálogo sereno y atendiendo las inquietudes y el malestar de la otra parte. Escuchar te acercará a la conciliación.

Horóscopo Leo este domingo (23 de julio-23 de agosto)

Es posible que te encuentres atrapado en un silencio incómodo donde prefieras no decir lo que piensas o sientes por miedo a herir a otras personas. Busca las palabras y comunica tu verdad.

Horóscopo Virgo este domingo (24 de agosto-23 de septiembre)

Por más que esa persona quiera resolver los pendientes y retomar la relación, fíjate si algo sigue doliendo en tu interior. Nadie puede presionarte a retomar lazos si aún no te sientes preparado.

Horóscopo Libra este domingo (24 de septiembre-23 de octubre)

Tus puntos de vista pueden chocar con los de algún familiar. Entrar en debate, imponerte o alzar la voz solo traería malestar y alejamientos innecesarios. Acepta las diferencias, sé tolerante.

Horóscopo Escorpio este domingo (24 de octubre-22 de noviembre)

Sabes que a esa persona le afecta la distancia que estás marcando, pero aun así no haces nada para acercarte y resolver aquello que los distanció. El resentimiento no debe gobernarte.

Horóscopo Sagitario este domingo (23 de noviembre-21 de diciembre)

Un asunto doméstico de poca importancia te llevaría a tener una discusión con alguien que es muy importante para ti. Reflexiona sobre los motivos por los que pierdes rápidamente la paciencia.

Horóscopo Capricornio este domingo (22 de diciembre-20 de enero)

Alguien que sabes que es prohibido volverá a buscarte. Sus circunstancias no han cambiado. Caer en lo mismo solo traerá infelicidad y tristezas que no te mereces. Mantén la distancia.

Horóscopo Acuario este domingo (21 de enero-19 de febrero)

Has estado reflexionando sobre las actitudes que tuviste con la persona que amas. Reconocer que te has equivocado es el primer paso para cambiar. Busca apoyo para seguir mejorando.

Horóscopo Piscis este domingo (20 de febrero-20 de marzo)

Una persona joven que sabe del mal momento por el que pasas te ayudará a resolver tus problemas. Su apoyo será indispensable. En el amor, no guardes lo que sientes por timidez. Exprésate.

Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este domingo de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento