El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ) realizará una campaña masiva el 30 de mayo para entregar gratis el DNI electrónico en Lima.

DNI ELECTRÓNICO GRATIS: Reniec REVELA SUPER CAMPAÑA este sábado 30 de mayo: horarios y todos los beneficiarios | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Reniec

DNI ELECTRÓNICO GRATIS: Reniec REVELA SUPER CAMPAÑA este sábado 30 de mayo: horarios y todos los beneficiarios | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Reniec

Buenas noticias. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado que organizará una campaña para entregar gratis el DNI electrónico el sábado 30 de mayo. ¿Dónde será la actividad y quiénes se beneficiarán? Te lo explicamos en esta nota.

DNI electrónico gratuito este 30 de mayo: ubicación, horario y condiciones para obtenerlo sin cargo

Con el objetivo de reducir las brechas de indocumentación a nivel nacional y asegurar que las personas más vulnerables accedan a su derecho a la identidad, Reniec ha comunicado, a través de sus redes sociales, que trabaja con la Municipalidad de Chancay para realizar la campaña gratuita.

El evento tendrá lugar el 30 de mayo desde las 9.00 a. m. hasta las 3.00 p. m. en el polideportivo de Chancay, situado en la avenida Primero de Mayo, frente al Poder Judicial. Es importante destacar que en el lugar se podrán realizar diversos trámites relacionados con el DNI, incluida la toma gratuita de fotos.

¿Quiénes podrán beneficiarse del DNI electrónico gratuito?

Según las directrices de Reniec, los beneficiarios de la campaña del DNI electrónico en el distrito de Chancay serán los siguientes:

Menores desde el nacimiento hasta los 17 años

Personas mayores de 60 años

Adultos en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con la constancia del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)

Adultos que sean donantes de órganos y tejidos