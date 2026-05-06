André Silva habla tras el fin de su matrimonio con hija de Michelle Alexander y deja mensaje que impacta: "No hablaré ..."

André Silva evita hablar sobre Adriana Álvarez y reacciona incómodo ante preguntas sobre el fin de su relación.

André Silva habló de su separación con la hija de Michelle Alexander. | Composición Wapa

André Silva habló de su separación con la hija de Michelle Alexander. | Composición Wapa

André Silva volvió a quedar bajo los reflectores luego de reaparecer públicamente en medio de las especulaciones sobre el fin de su relación con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander. El actor fue abordado por la prensa durante un evento teatral y su reacción no tardó en llamar la atención.

Aunque al inicio se mostró dispuesto a conversar con los medios, el ambiente cambió cuando las preguntas giraron hacia su vida personal y el estado actual de su familia.

'No voy a hablar de mi familia': el actor marca distancia

El equipo de 'Amor y fuego' intentó obtener detalles sobre la situación sentimental del protagonista de exitosas producciones de América Televisión. Sin embargo, André Silva dejó claro que no piensa exponer públicamente ese aspecto de su vida.

“No voy a hablar de mi familia, he venido a hablar del teatro, hermano. No hablaré de mi familia”, respondió con evidente incomodidad frente a las cámaras.

La reacción del actor ha generado aún más interés entre sus seguidores, especialmente porque meses atrás él mismo confirmó que ya no convivía con Adriana Álvarez, luego de ser captado saliendo de una discoteca.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado detalles sobre una posible reconciliación o un eventual proceso de divorcio.

El mensaje con el que André Silva confirmó el quiebre

El anuncio de la separación no llegó mediante una entrevista, sino a través de un emotivo comunicado publicado en redes sociales, donde el actor priorizó el bienestar de su hijo y el respeto por su familia.

“Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas. Y aun así, en medio de todo, tú nos enseñaste algo enorme: lo grande que puede ser el amor en un corazón tan pequeño”, escribió.

El mensaje continuó con palabras dirigidas a su pequeño, dejando en claro que, pese a la distancia entre ambos padres, el compromiso con él sigue intacto.

“Quiero que sepas algo… mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito”, añadió.

Su vida privada vuelve al centro de la atención

La actitud reservada de André Silva ha alimentado aún más la curiosidad alrededor de su situación sentimental. Mientras el actor intenta enfocarse en sus proyectos teatrales y mantenerse alejado de la polémica, su separación continúa siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo.