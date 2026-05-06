Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Se cancelarán las clases? Más de 300 estudiantes en Perú con el virus Coxsackie y esto dice el Minedu

André Silva habla tras el fin de su matrimonio con hija de Michelle Alexander y deja mensaje que impacta: "No hablaré ..."

André Silva evita hablar sobre Adriana Álvarez y reacciona incómodo ante preguntas sobre el fin de su relación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    André Silva habla tras el fin de su matrimonio con hija de Michelle Alexander y deja mensaje que impacta: "No hablaré ..."
    André Silva habló de su separación con la hija de Michelle Alexander. | Composición Wapa
    André Silva habla tras el fin de su matrimonio con hija de Michelle Alexander y deja mensaje que impacta: "No hablaré ..."

    André Silva volvió a quedar bajo los reflectores luego de reaparecer públicamente en medio de las especulaciones sobre el fin de su relación con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander. El actor fue abordado por la prensa durante un evento teatral y su reacción no tardó en llamar la atención.

    Aunque al inicio se mostró dispuesto a conversar con los medios, el ambiente cambió cuando las preguntas giraron hacia su vida personal y el estado actual de su familia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico

    'No voy a hablar de mi familia': el actor marca distancia

    El equipo de 'Amor y fuego' intentó obtener detalles sobre la situación sentimental del protagonista de exitosas producciones de América Televisión. Sin embargo, André Silva dejó claro que no piensa exponer públicamente ese aspecto de su vida.

    “No voy a hablar de mi familia, he venido a hablar del teatro, hermano. No hablaré de mi familia”, respondió con evidente incomodidad frente a las cámaras.

    La reacción del actor ha generado aún más interés entre sus seguidores, especialmente porque meses atrás él mismo confirmó que ya no convivía con Adriana Álvarez, luego de ser captado saliendo de una discoteca.

    Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado detalles sobre una posible reconciliación o un eventual proceso de divorcio.

    El mensaje con el que André Silva confirmó el quiebre

    El anuncio de la separación no llegó mediante una entrevista, sino a través de un emotivo comunicado publicado en redes sociales, donde el actor priorizó el bienestar de su hijo y el respeto por su familia.

    “Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas. Y aun así, en medio de todo, tú nos enseñaste algo enorme: lo grande que puede ser el amor en un corazón tan pequeño”, escribió.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hijos de Jefferson Farfán dan la espalda a Melissa Klug y reacciona con triste mensaje: "Debo aceptarlo, no forzarlos"

    El mensaje continuó con palabras dirigidas a su pequeño, dejando en claro que, pese a la distancia entre ambos padres, el compromiso con él sigue intacto.

    “Quiero que sepas algo… mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito”, añadió.

    Su vida privada vuelve al centro de la atención

    La actitud reservada de André Silva ha alimentado aún más la curiosidad alrededor de su situación sentimental. Mientras el actor intenta enfocarse en sus proyectos teatrales y mantenerse alejado de la polémica, su separación continúa siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo.

    Por ahora, el artista mantiene firme su postura de no exponer detalles adicionales sobre su entorno familiar.

    SOBRE EL AUTOR:
    André Silva habla tras el fin de su matrimonio con hija de Michelle Alexander y deja mensaje que impacta: "No hablaré ..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hijos de Jefferson Farfán dan la espalda a Melissa Klug y reacciona con triste mensaje: "Debo aceptarlo, no forzarlos"

    André Silva habla tras el fin de su matrimonio con hija de Michelle Alexander y deja mensaje que impacta: "No hablaré ..."

    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

    ¿Buscas empleo? Alejandra Baigorria está contratando: Estos son los cargos que ofrece

    ¡AUDIO BOMBA! Revelan a ‘Pompinchú’ repartiendo su herencia antes de morir tras acusaciones contra su hermano y desata polémica

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;