Karla Tarazona se manda con todo contra Magaly por futuro hijo con Christian Domínguez: “¿Acaso les voy a pedir pensión?”

Karla Tarazona dejó en claro cuál es su situación en medio de los rumores sobre un posible embarazo de Christian Domínguez .

La relación de Karla Tarazona y Christian Domínguez vuelve a captar la atención pública. A pocos días de contraer matrimonio civil, la pareja se vio envuelta en nuevos rumores luego de que surgieran especulaciones sobre un presunto embarazo de la conductora radial.

No obstante, Karla Tarazona decidió pronunciarse y responder tanto a los comentarios sobre su apariencia física como a las declaraciones de Magaly Medina, quien cuestionó públicamente la posibilidad de que tenga otro hijo con el cantante.

La polémica se originó cuando en redes sociales y programas de espectáculos comenzaron a circular versiones sobre el aspecto físico de la conductora. Algunos usuarios señalaron que lucía una aparente 'pancita', lo que dio pie a especulaciones sobre una posible gestación.

Karla Tarazona aclara rumores de embarazo

Ante la creciente ola de comentarios, Tarazona negó categóricamente estar embarazada y aprovechó para cuestionar la facilidad con la que muchas personas emiten juicios sobre el cuerpo de las mujeres.

“Se dice que aparentemente estoy embarazada, pero no estoy embarazada. Yo no sé por qué ven a una mujer que subió de peso o la ven panzoncita y la embarazan”, manifestó.

Sus declaraciones generaron numerosas reacciones en redes sociales, donde varias usuarias expresaron sentirse identificadas con las críticas y presiones relacionadas con la imagen física.

Sin embargo, la controversia tomó mayor fuerza cuando Magaly Medina opinó en su programa sobre la posibilidad de que la conductora y Christian Domínguez amplíen su familia, haciendo referencia al historial sentimental del artista.

Magaly Medina cuestiona la idea de un nuevo hijo

La presentadora de espectáculos fue enfática al referirse a un eventual embarazo dentro de la relación.

“Qué terrible traer un hijo al mundo sabiendo el padre que es. Ella es libre de tener hijos, pero hay que saber a qué se traen hijos al mundo. A qué se van a enfrentar. A un mundo de inseguridad porque ni ella sabe cuánto tiempo le va a durar ese hombre como hogar. Parece que no ha aprendido nada”, expresó Medina durante su espacio televisivo.

Las palabras de la conductora llegaron rápidamente a Karla Tarazona, quien respondió con firmeza y defendió tanto su relación sentimental como su libertad para decidir sobre su maternidad. En medio de una conversación con Christian Domínguez, el cantante comentó en tono de broma: “Tu madrina, Magaly, ha dicho que sería terrible tener un hijo contigo”.

La conductora no dudó en replicar con contundencia: “A ti qué te importa si tengo un hijo o no tengo. ¿Acaso te pido para la pensión?”.

Además, dejó en claro que cualquier decisión relacionada con formar una familia corresponde exclusivamente a la pareja. “Nadie tiene por qué rasgarse las vestiduras. Eso solamente nos tiene que importar al papá y a mí”, enfatizó.