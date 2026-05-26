¡URGENTE! Corte de AGUA Y LUZ este 27 de mayo: revisa si tu distrito será AFECTADO

Varios distritos de Lima Metropolitana experimentarán cortes temporales de agua y electricidad este 27 de mayo de 2026, según Sedapal y Pluz Energía. Descubre los detalles.

    ¡Presta atención, comunidad! Este miércoles 27 de mayo, distintos distritos en Lima Metropolitana enfrentarán cortes temporales de agua y luz durante diversas horas. Sedapal y Pluz Energía han confirmado la información en sus canales oficiales. Aquí te ofrecemos todos los pormenores.

    Interrupción de agua el 27 de mayo según Sedapal

    Lurigancho

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas incluyen: Asoc. Nueva Vida Cajamarquilla, Urb. Los Olmos Cajamarquilla - ECNC, entre otras.
    • Sector: 130
      Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

    Villa María del Triunfo

    • Motivo: Empalme provisional para construcción de cámaras
    • Áreas afectadas: P.J. Inca Pachacútec, Urb. Villa Jardín, entre otros.
    • Sector: 305 y 311
    • Horario: 8.00 a. m. - 4.00 p. m.

    Puente Piedra

    • Áreas afectadas: A.H. Laderas de Chillón, Asociación de Vivienda Villa Elvira, entre otros.
    • Horario: 12 m. - 8.00 p. m.

    Interrupción de luz el 27 de mayo según Pluz Perú

    Independencia

    • Áreas afectadas: Urb. Túpac Amaru, A.H. El Paraíso de Belén, entre otros.
    • Horario: 8.00 a. m. - 7.30 p. m.

    Rímac

    • Áreas afectadas: A.H. Villa María del Rímac, Jr. Alfonso Ugarte, entre otros.
    • Horario: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.

    Puente Piedra

    • Áreas afectadas: Ca. S/N, parcela 62, entre otros.
    • Horario: 8.30 a. m. - 4.30 p. m.

    San Martín de Porres

    • Áreas afectadas: Asoc. Viv. El Remanso de Naranjal, Urb. California, entre otros.
    • Horario: 9.00 a. m. - 6.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Áreas afectadas: A.H. Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Nueva Vida, entre otros.
    • Horario: 9.30 a. m. - 4.30 p. m.

    Ancón

    • Áreas afectadas: Calle S/N, Av. 2 de Mayo, entre otros.
    • Horario: 8.30 a. m. - 5.30 p. m.

    Pueblo Libre

    • Áreas afectadas: Av. 28 de Julio, Av. San Martín, entre otros.
    • Horario: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.


    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

