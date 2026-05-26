¡URGENTE! Corte de AGUA Y LUZ este 27 de mayo: revisa si tu distrito será AFECTADO
¡Presta atención, comunidad! Este miércoles 27 de mayo, distintos distritos en Lima Metropolitana enfrentarán cortes temporales de agua y luz durante diversas horas. Sedapal y Pluz Energía han confirmado la información en sus canales oficiales. Aquí te ofrecemos todos los pormenores.
Interrupción de agua el 27 de mayo según Sedapal
Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas incluyen: Asoc. Nueva Vida Cajamarquilla, Urb. Los Olmos Cajamarquilla - ECNC, entre otras.
- Sector: 130
Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Empalme provisional para construcción de cámaras
- Áreas afectadas: P.J. Inca Pachacútec, Urb. Villa Jardín, entre otros.
- Sector: 305 y 311
- Horario: 8.00 a. m. - 4.00 p. m.
Puente Piedra
- Áreas afectadas: A.H. Laderas de Chillón, Asociación de Vivienda Villa Elvira, entre otros.
- Horario: 12 m. - 8.00 p. m.
Interrupción de luz el 27 de mayo según Pluz Perú
Independencia
- Áreas afectadas: Urb. Túpac Amaru, A.H. El Paraíso de Belén, entre otros.
- Horario: 8.00 a. m. - 7.30 p. m.
Rímac
- Áreas afectadas: A.H. Villa María del Rímac, Jr. Alfonso Ugarte, entre otros.
- Horario: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.
Puente Piedra
- Áreas afectadas: Ca. S/N, parcela 62, entre otros.
- Horario: 8.30 a. m. - 4.30 p. m.
San Martín de Porres
- Áreas afectadas: Asoc. Viv. El Remanso de Naranjal, Urb. California, entre otros.
- Horario: 9.00 a. m. - 6.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Áreas afectadas: A.H. Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Nueva Vida, entre otros.
- Horario: 9.30 a. m. - 4.30 p. m.
Ancón
- Áreas afectadas: Calle S/N, Av. 2 de Mayo, entre otros.
- Horario: 8.30 a. m. - 5.30 p. m.
Pueblo Libre
- Áreas afectadas: Av. 28 de Julio, Av. San Martín, entre otros.
- Horario: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.