Ivana Yturbe y Pamela López arrasan con impolutos atuendos soft chic que elevan la sofisticación

Ivana Yturbe y Pamela López generan revuelo en Trujillo desde lujoso hotel modelando sofisticados looks que exhiben el arte del buen vestir.

Ivana Yturbe y Pamela López se han convertido en una de nuestras duplas fashionistas favoritas gracias a los fascinantes looks que lucen a través de sus redes sociales. Y es que las influencers y esposas de Beto Da Silva y Christian Cueva no solamente han reforzado sus lazos de amistad sino también su conexión estilística.

Ambas han encontrado en la moda una de sus mejores herramientas elaborando majestuosos looks dignos de admiración. A continuación, te damos todos los detalles del último look en clave total white en el que ambas se lucieron desbordando elegancia y pulcritud.

Ivana Yturbe y Pamela López con looks total white

La modelo peruana y ex tv host apostó por un magnífico atuendo all white que expuso toda la finura y belleza de este color. Un tono tan magistral y etéreo que reveló la potencia de su vena fashionista. Se trató de un conjunto de sastre compuesto por un blazer ligeramente oversized y unos pantalones de tiro alto y boca ancha que usó con correa marrón.

Como complemento utilizó un bralette blanco que fue el epítome de la sensualidad dándole un acabado más vanguardista a su estética. Esta mezcla de prendas entre andróginas y femeninas le da el balance ideal a su apuesta haciéndola lucir radiante y fenomenal.

A su lado Pamela López tampoco se quedó atrás y puso en práctica todos sus conocimientos en la materia apostando por un estilismo sofisticado y chic. De la mano de una blusa off shoulders con múltiples volantes la esposa del popular ‘Cuevita’ le dio un poco de volumen a su look combinándolo con unos pantalones high waisted que llevó con sandalias alpargata de cuña color blanco.

Sin duda alguna ambas dieron una cátedra de estilo y elegancia llevando la eterna sofisticación inherente a las prendas blancas que en sus distintas tonalidades y matices ofrece un resultado mágico y evocador.

Tendencia del total white