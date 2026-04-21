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¡ATENCIÓN! Senamhi activa alerta naranja por fenómeno riesgoso que golpeará Lima y 13 regiones

El Senamhi instó a la población a tomar precauciones, mantenerse informada y reforzar medidas para prevenir impactos en la salud y seguridad ante el fenómeno anunciado.

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    ¡ATENCIÓN! Senamhi activa alerta naranja por fenómeno riesgoso que golpeará Lima y 13 regiones

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso N.° 154, mediante el cual declara alerta naranja debido al descenso de las temperaturas nocturnas en gran parte de la sierra peruana.

    Este evento tendrá una duración de 47 horas, iniciando a las 00:00 del miércoles 22 y extendiéndose hasta las 23:59 del jueves 23 de abril de 2026. El fenómeno, de intensidad entre moderada y fuerte, impactará Lima (provincia) y otras 13 regiones del país.

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    De acuerdo con el reporte meteorológico, se espera que durante este periodo continúe la disminución de las temperaturas nocturnas en la sierra, acompañada de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h. Asimismo, se prevé cielos con poca nubosidad y un aumento de la temperatura durante el día en las zonas afectadas.

    Aviso metereológico del Senamhi
    Aviso metereológico del Senamhi

    ¿Qué regiones están bajo alerta?

    Las zonas comprendidas en la alerta naranja son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (provincia), Pasco, Piura y San Martín.

    Para el miércoles 22 de abril, el Senamhi estima temperaturas mínimas entre 2°C y 10°C en localidades de la sierra norte ubicadas por encima de los 2.500 m s. n. m. En la sierra centro, sobre los 3.200 metros, se prevén valores entre 0°C y 5°C. En tanto, en la sierra sur, por encima de los 4.000 metros, las temperaturas podrían descender hasta cerca de -1°C.

    Para el jueves 23 de abril, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas mínimas entre 2°C y 10°C en la sierra norte y entre 0°C y 5°C en la sierra centro por encima de los 3.200 metros.

    El aviso naranja advierte sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos. En ese sentido, el Senamhi recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de estas condiciones y seguir las indicaciones que emitan las autoridades competentes.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ATENCIÓN! Senamhi activa alerta naranja por fenómeno riesgoso que golpeará Lima y 13 regiones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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