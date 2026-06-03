La boda de Karla Tarazona y Christian reaviva viejas disputas. 'Magaly TV: la firme' retoma supuestas palabras de Karla sobre la familia del intérprete y su relación con Melanie Martínez.

La reciente unión matrimonial entre Karla Tarazona y Christian Domínguez ha suscitado nuevamente interés en ciertos episodios pasados de la pareja. En esta ocasión, 'Magaly TV: la firme' rememoró antiguos comentarios de la presentadora vinculados a su amistad cercana con Melanie Martínez, exnovia del cantante principal de la Gran Orquesta Internacional, y reveló cómo habría hablado Karla de la familia del artista en esa época.

Revelan trato de Karla Tarazona hacia la familia de Christian Domínguez

Durante mucho tiempo, Karla y Melanie compartieron una relación estrecha. Martínez solía confiarle a Tarazona sus dificultades amorosas con el músico. En aquel entonces, Karla Tarazona criticaba abiertamente las situaciones que afectaban a su amiga y le mostraba su apoyo públicamente.

El programa de espectáculos recordó un antiguo segmento televisivo que abordaba el supuesto conocimiento que la familia de Christian Domínguez tenía sobre una relación extramarital del cantante mientras permanecía con Melanie Martínez.

Según reveló el reportaje, Karla Tarazona defendía con frecuencia a Melanie y en varias ocasiones cuestionaba acciones relacionadas con los allegados del intérprete de cumbia.

"Karla aprovechaba cada oportunidad para defender a su amiga, incluso si eso significaba dejar mal a la familia del cantante", expresa el informe.

En esas imágenes, Melanie relataba su punto de vista sobre el conocimiento que la familia de Christian tenía sobre una posible infidelidad. "Al parecer desde hace tiempo la familia estaba al tanto de la relación que existía", declaraba Melanie.

Fue entonces cuando Karla hizo una comparación que resurge en las redes sociales. "Le mencionó a Leonard que había un serio problema porque las cucarachas invadían rápidamente la casa", narró Tarazona.

La conversación siguió con un comentario de Janine Leal, quien reaccionó a la metáfora planteada por Tarazona. "Pero a las cucarachas se les fumiga, ¿verdad?", interrumpió Janine Leal.

Sin quedarse atrás, Karla respondió con una afirmación que muchos vieron como una indirecta hacia el círculo del cantante. "Sí, pero esas se reproducen y aunque las fumigues, si secretamente les echas agua ellas igual crecen, se reproducen y te invaden. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", sostuvo.

El material, rescatado tiempo después por 'Magaly TV: la firme', ha causado asombro entre los seguidores de la pareja, especialmente porque este miércoles Karla Tarazona disfruta de una relación sólida con Christian Domínguez, con quien acaba de casarse tras años de reconciliaciones.

Magaly Medina ironiza sobre la boda de Christian y Karla Tarazona

La reciente ceremonia entre Christian Domínguez y Karla Tarazona también fue objeto de comentarios en 'Magaly TV: la firme', donde Magaly Medina presentó un segmento divertido que rápidamente captó la atención en redes sociales.

Durante el sketch, la conductora invitó a Melanie Martínez, madre de la primogénita del cantante; Mary Moncada, famosa por el "auto rana"; y Mónica Cabrejos. Todas vestían de novia con atuendos negros, una imagen que muchos interpretaron como una indirecta al pasado amoroso del líder de la Gran Orquesta Internacional.

La participación de Melanie Martínez y Mary Moncada fue uno de los detalles más destacados del segmento, dadas las historias mediáticas que ambas compartieron con Christian Domínguez.