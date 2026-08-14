SERUMS 2026-II Resultados: LINK OFICIAL para ver la lista de APROBADOS por el MinsaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Miles de profesionales de la salud se encuentran atentos a la publicación de los resultados del SERUMS 2026-II, luego de rendir el examen correspondiente a esta convocatoria. La evaluación se realizó el pasado 9 de agosto y reunió a más de 23 mil postulantes a nivel nacional. De acuerdo con el cronograma oficial, este viernes 14 de agosto se conocerán los resultados definitivos de la evaluación. ¿Dónde se podrán consultar y qué deben hacer los participantes para verificar si aprobaron por el Minsa? Te contamos todos los detalles a continuación.
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¿Cuándo salen los resultados del SERUMS 2026-II?
Los resultados definitivos del SERUMS 2026-II están programados para publicarse este viernes 14 de agosto, de acuerdo con las fechas establecidas para el proceso de selección. Esta publicación corresponde a una de las últimas etapas de la evaluación y permitirá que los profesionales conozcan su desempeño antes de continuar con las siguientes fases, entre ellas la asignación de plazas disponibles.
El proceso está a cargo del Equipo Técnico Nacional del SERUMS, con la participación de la Dirección de Planificación (DIPLAN) y la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP).
¿Dónde consultar la lista de aprobados del SERUMS 2026-II?
Los postulantes podrán verificar sus resultados mediante los canales oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) en este link. Para conocer si obtuviste una calificación aprobatoria, debes ingresar a la plataforma habilitada por la entidad y seguir las indicaciones correspondientes.
La evaluación congregó a 23.382 profesionales de la salud, quienes acudieron a 29 sedes distribuidas en diferentes regiones del país para rendir la prueba de manera presencial.
Entre los participantes estuvieron profesionales de Psicología, Biología, Tecnología Médica, Ingeniería Sanitaria, Trabajo Social y Medicina Veterinaria, entre otras especialidades.
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¿Qué sigue después de conocer los resultados?
Tras la publicación de las calificaciones, los profesionales que continúen en el proceso deberán estar atentos a las siguientes etapas contempladas en el cronograma del SERUMS 2026-II.
La evaluación se desarrolló bajo supervisión en las distintas sedes, con el objetivo de garantizar que la jornada se llevara a cabo de acuerdo con las disposiciones establecidas para la convocatoria.
Por ello, los postulantes deben revisar únicamente la información difundida por el Minsa y mantenerse atentos a las fechas oficiales relacionadas con la asignación de plazas y las siguientes fases del proceso.