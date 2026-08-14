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SERUMS 2026-II Resultados: LINK OFICIAL para ver la lista de APROBADOS por el Minsa

Este viernes 14 de agosto se difunden los resultados finales del SERUMS 2026-II. Descubre dónde encontrar la información oficial del Minsa.

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    SERUMS 2026-II Resultados: LINK OFICIAL para ver la lista de APROBADOS por el Minsa
    Resultados SERUMS 2026-II: este es el LINK OFICIAL para consultar si fuiste aprobado por el Minsa | Composición: Wapa / Difusión
    SERUMS 2026-II Resultados: LINK OFICIAL para ver la lista de APROBADOS por el Minsa

    Miles de profesionales de la salud se encuentran atentos a la publicación de los resultados del SERUMS 2026-II, luego de rendir el examen correspondiente a esta convocatoria. La evaluación se realizó el pasado 9 de agosto y reunió a más de 23 mil postulantes a nivel nacional. De acuerdo con el cronograma oficial, este viernes 14 de agosto se conocerán los resultados definitivos de la evaluación. ¿Dónde se podrán consultar y qué deben hacer los participantes para verificar si aprobaron por el Minsa? Te contamos todos los detalles a continuación.

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    ¿Cuándo salen los resultados del SERUMS 2026-II?

    Los resultados definitivos del SERUMS 2026-II están programados para publicarse este viernes 14 de agosto, de acuerdo con las fechas establecidas para el proceso de selección. Esta publicación corresponde a una de las últimas etapas de la evaluación y permitirá que los profesionales conozcan su desempeño antes de continuar con las siguientes fases, entre ellas la asignación de plazas disponibles.

    El proceso está a cargo del Equipo Técnico Nacional del SERUMS, con la participación de la Dirección de Planificación (DIPLAN) y la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP).

    ¿Dónde consultar la lista de aprobados del SERUMS 2026-II?

    Los postulantes podrán verificar sus resultados mediante los canales oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) en este link. Para conocer si obtuviste una calificación aprobatoria, debes ingresar a la plataforma habilitada por la entidad y seguir las indicaciones correspondientes.

    Hoy se publican los resultados finales de la Evaluación para el SERUMS
    Hoy se publican los resultados finales de la Evaluación para el SERUMS

    La evaluación congregó a 23.382 profesionales de la salud, quienes acudieron a 29 sedes distribuidas en diferentes regiones del país para rendir la prueba de manera presencial.

    Entre los participantes estuvieron profesionales de Psicología, Biología, Tecnología Médica, Ingeniería Sanitaria, Trabajo Social y Medicina Veterinaria, entre otras especialidades.

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    ¿Qué sigue después de conocer los resultados?

    Tras la publicación de las calificaciones, los profesionales que continúen en el proceso deberán estar atentos a las siguientes etapas contempladas en el cronograma del SERUMS 2026-II.

    La evaluación se desarrolló bajo supervisión en las distintas sedes, con el objetivo de garantizar que la jornada se llevara a cabo de acuerdo con las disposiciones establecidas para la convocatoria.

    Por ello, los postulantes deben revisar únicamente la información difundida por el Minsa y mantenerse atentos a las fechas oficiales relacionadas con la asignación de plazas y las siguientes fases del proceso.

    SOBRE EL AUTOR:
    SERUMS 2026-II Resultados: LINK OFICIAL para ver la lista de APROBADOS por el Minsa
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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