Senamhi alerta por lloviznas de moderada a extrema intensidad en la costa del 14 al 16 de agosto

Senamhi emitió una alerta extrema por lloviznas y fuertes vientos del 14 al 16 de agosto. Conoce las regiones afectadas y qué pasará con Lima.

El clima volverá a cambiar en diferentes zonas de la costa peruana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la presencia de lloviznas de moderada a extrema intensidad entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto, acompañadas por un incremento de los vientos.

El aviso meteorológico N.° 318 fue clasificado en nivel extremo ante la posibilidad de fenómenos de gran magnitud. Según especialistas de la entidad, el evento está relacionado con el fortalecimiento de los vientos provenientes del sur frente al litoral peruano.

Además de las precipitaciones, se espera mayor presencia de humedad, cielo cubierto, niebla y neblina durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, condiciones que podrían incrementar la sensación de frío.

¿Qué regiones serán afectadas por las lloviznas?

Para este viernes 14 de agosto, Senamhi proyecta acumulados cercanos a 1 mm/día en Lima, Callao e Ica. En Arequipa, Moquegua y Tacna podrían aproximarse a los 2 mm/día.

Las condiciones variarían durante el fin de semana:

Sábado 15 de agosto: La Libertad registraría alrededor de 0.5 mm/día; Lima e Ica, aproximadamente 1 mm/día; mientras que Arequipa, Moquegua y Tacna podrían alcanzar los 2.5 mm/día.

La Libertad registraría alrededor de 0.5 mm/día; Lima e Ica, aproximadamente 1 mm/día; mientras que Arequipa, Moquegua y Tacna podrían alcanzar los 2.5 mm/día. Domingo 16 de agosto: La Libertad tendría cerca de 0.5 mm/día; Lima e Ica llegarían a 1 mm/día; Moquegua y Tacna rondarían los 2 mm/día, mientras Arequipa podría alcanzar aproximadamente 3.7 mm/día.

Las personas que viven cerca del litoral también deberán considerar la posible aparición de niebla y neblina, especialmente durante las horas de menor temperatura.

Lloviznas en Lima podrían continuar hasta el 18 de agosto

Aunque el aviso contempla inicialmente hasta el domingo 16, las precipitaciones localizadas podrían continuar en Lima Metropolitana y la costa central hasta el martes 18 de agosto.

El pronóstico incluye principalmente sectores del centro y sur de la capital. Para Lima se estiman acumulados de entre 2 y 3 milímetros, con mayores probabilidades de lloviznas durante las noches y madrugadas.

“La presencia de humedad y la cobertura nubosa responden al fortalecimiento de los vientos del sur frente al litoral peruano”, precisó un vocero del Senamhi.

Este escenario favorecerá la formación de nubosidad y contribuirá al descenso de las temperaturas, manteniendo una mayor sensación de frío en diferentes distritos de la capital.

Senamhi también advierte lluvias, granizo y nieve en otras regiones

El cambio de condiciones meteorológicas no estará limitado a la costa. En zonas de la sierra se pronostican lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas en algunos sectores por granizo y nieve.

Para la selva también se esperan chubascos de distinta intensidad, además de posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.